Uçaklarını düşürdük, dönemin başbakanı "Vurun emrini ben verdim" dedi, yine de bu çetin badireyi atlattık.

Rus Büyükelçi Karlov'u vurdular, kriz teğet geçti.

Azerbaycan- Ermenistan savaşı dolayımında Rusya ve Türkiye karşı karşıya gelebilirdi. Korkulan olmadı.

Normal şartlarda iki ülkeyi savaş pozisyonuna sokabilecek bu badireler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'i birbirine daha çok yaklaştırdı.

Yani, tuzağa düşmedikçe güven tazelediler.

Fakat küresel oyun kurucular hiçbir zaman boş durmadılar, durmazlar!..

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Rusya savaşı dolayımında Türkiye baştan beri en zor olanı yaparak, "Toprak ilhakını tanımıyoruz, Ukrayna'nın bütünlüğünden yanayız" dedi.Fakat küresel bozguncuların iğvasına kanıp Rusya ile de köprüleri atmadı.Ne mi yaptı?İlişkileri sürdürdü. Hatta arabuluculuk yapmaya çalıştı.Hem sözde değil özde arabulucu olduğunu kanıtlamak hem de denge unsuru olduğunu göstermek için'yü kalkan yapıp Karadeniz'i herkese kapattı.Gelgelelim büyük hazımsızlık da burada başladı.Hazımsızlığın gereği Türkiye-Rusya ilişkilerini krize sokmak için 3 Ağustos 2026'da ABD Kongresi'nde tezgâhı kurdular.

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