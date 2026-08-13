Vaktiyle "İsrail gibi yapalım" diyerek devlete katliam siparişi veren faşist ve kibirli bir zihniyet, ana akım medyaya hâkimdi.

Vicdansız oldukları kadar da ahmaktılar.

Zira "İsrail Filistin direnişçilerine ne yapıyorsa biz de PKK'ya aynısını yapalım" demenin kendi ayağına sıkmak anlamına geldiğinin farkında bile değillerdi.

İşgalci İsrail'i Türkiye'ye model göstermek, Türkiye'yi uluslararası vicdanda peşinen işgalci konumuna düşürmektir.

Dahası, PKK'yı "işgal altındaki topraklarını savunan meşru direniş örgütü" statüsüne sokmaktır.

Öyle korkunç zihinsel sefaletle maluldüler ki şuncacık şeyi bile fehmedemiyorlardı.

Kimler mi?

Ertuğrul Özkök'ünden Fatih Altaylı'sına kadar alayı böyleydi. İsrail'in Filistinlileri katletme yöntemini, Türkiye'ye "devlet kararlılığı modeli" olarak gösteriyorlardı.

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İsrail, Temmuz 2006'da sadece iki askeri için'ı dümdüz edip yaşlı, kadın, çocuk demeden'nı gerçekleştirdiği dönemdegibi elemanları da coşmuştu.O kadar ki "AİHM'i, BM'yi falan boş verin, İsrail'in yaptığı gibi yapın..." diyordu.Hukukla, vicdanla zaten işleri olmazdı ama akılla, izanla da hepten irtibatı kesmişlerdi.Zannediyorlardı ki hiçbir hukuk tanımadan kolektif cezalandırmaya girişirsek, dünya İsrail'e tanıdığı dokunulmazlığı bize de bahşedecek.Takdir edersiniz ki bu garabetin izahı ahmaklığı aşar.Günahları boyunlarına, belki de "bölgenin tek demokrasisi" belledikleri soykırımcı İsrail'e duydukları aşkı o günlerde saklama gereği duymuyorlardı.

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