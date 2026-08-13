Vaktiyle "İsrail gibi yapalım" diyerek devlete katliam siparişi veren faşist ve kibirli bir zihniyet, ana akım medyaya hâkimdi.
Vicdansız oldukları kadar da ahmaktılar.
Zira "İsrail Filistin direnişçilerine ne yapıyorsa biz de PKK'ya aynısını yapalım" demenin kendi ayağına sıkmak anlamına geldiğinin farkında bile değillerdi.
İşgalci İsrail'i Türkiye'ye model göstermek, Türkiye'yi uluslararası vicdanda peşinen işgalci konumuna düşürmektir.
Dahası, PKK'yı "işgal altındaki topraklarını savunan meşru direniş örgütü" statüsüne sokmaktır.
Öyle korkunç zihinsel sefaletle maluldüler ki şuncacık şeyi bile fehmedemiyorlardı.
Kimler mi?
Ertuğrul Özkök'ünden Fatih Altaylı'sına kadar alayı böyleydi. İsrail'in Filistinlileri katletme yöntemini, Türkiye'ye "devlet kararlılığı modeli" olarak gösteriyorlardı.
***İsrail, Temmuz 2006'da sadece iki askeri için Lübnan'ı dümdüz edip yaşlı, kadın, çocuk demeden Kana Katliamı'nı gerçekleştirdiği dönemde Emin Çölaşan gibi elemanları da coşmuştu.
***Bunlar durduk yere aklıma gelmedi... Geçen gün Halk TV'de DEM Parti Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları, Gazze soykırımcısı Netanyahu'yu gündüz gözüyle referans gösterince çağrışım yaptı.