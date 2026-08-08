Salah gibi bir dünya yıldızının Süper Lig'de top koşturacak olması hayal ötesiyken Trabzonspor bu rüyayı nasıl gerçekleştirdi?

Hele ki son yıllarda, "Bizim gelirimiz belli, İstanbul takımları gibi bir futbolcuya o kadar paraları veremeyiz" ezberinin zihinlere zerk edildiği, taraftara transferlerden çok satılan futbolcularla övünmenin kanıksatıldığı bir iklimde!

Koskoca Trabzonspor, sessiz ve derinden, İlhan Cavcav döneminin Gençlerbirliği misali futbolcu parlatıp pazarlayan bir kulübe dönüşüyordu neredeyse.

Bu da bordo-mavililerin iddiasından vazgeçmesi, yani tarihten kaçması anlamına gelirdi...

Elbette futbolcu satılır; ekonomik gerçeklere göz yumulamaz. Fakat taraftar ne satışlarla teselli bulmalı ne de kulübün muhasebeciliğine soyunmalı. Kasa denetimini yöneticiler yapar.

Bakınız, Ali Kemal Denizci de maddi ihtiyaçtan satılmıştı ama taraftar bununla övünmemiş, Meydan'a kadar uzanan yürüyüşlerle o satışa isyan edilmişti.

Çünkü şampiyonluktan başka hedefleri yoktu.

Sonra hedefler, sinsice demek istemiyorum ama, değiştirildi. Matah bir şeymiş gibi "Yarışmacı takım olacağız" denildi.

Yarışmacı takım, kimse kusura bakmasın, şampiyonluk yarışına sadece renk katan, ligin konsomatris takımı olmak demektir.

Trabzonspor taraftarının bu "hedefsizliği" özünde hiç benimsemediğinin göstergesi, Salah transferindeki o görülmemiş coşkudur.

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