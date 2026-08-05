ABD'nin şu meşhur CAATSA yaptırımlarının arkasında İsrail'in olduğu ayan beyan ortaya çıktı.

Ne mavallar okumuşlardı:

S-400'ler NATO'ya uyumsuzmuş... S-400'ler F-35'in sırlarını çalıp Rusya'ya uçuracakmış...

Geçiniz bunları bir kalemde.

Anlaşıldı artık, İsrail Türkiye'ye F-35 verilmesini neden istemiyorsa, S-400'ü de aynı sebeple istemiyor işte.

İsrail'in kalantor gazetesi Globes tevekkeli KAAN'ı "İsrail'in yeni baş ağrısı" ilan etmedi.

Demem o ki yerli uçağımız KAAN'dan duydukları derin endişenin kaynağıyla S-400 endişelerinin kaynağı aynı.

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Şuncağızı aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım: Karşımızda savaşsız yaşayamayan, sınırlarını kasten belirsiz bırakmış yeryüzündeki tek "devletin" kapkaranlık ajandası var.Lakin o sınırlar aslında kendi zihinlerinde gayet net: Arz-ı mevud.Hiç kuşkunuz olmasın, 1979'dan beri kafaya taktıkları'ı vurma hedeflerini en sonunda nasıl hayata geçirdilerse, o "vaat edilmiş topraklar" hülyası uğruna (kendi belirledikleri vakitte) Türkiye 'ye de saldıracaklar.Her şeyden evvel, İsrail'in güvenlik doktrini veya paranoyası budur.İstiyorlar ki o gün geldiğinde Türkiye'nin hava savunması İsrail jetlerine hiçbir şekilde engel olmasın.Zaten engel olacaksa (nükleer saldırının dışında) o gün hiç gelmez.

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