Kemal Tahir'in "Devlet Ana" romanında anlattığı üzre bir zamanlar Anadolu'da uçan kaçan "cavlaklardan" geçilmezdi.

Güya "keramet" gösterirlerdi.

Halbuki ulu bir zatın da dediği gibi "Suda yürümek, havada uçmak keramet değildir; balıklar da suda yüzüyor, kuşlar da havada uçuyor..."

Asıl keramet eşyanın hakikatini fehmetmektir.

Necip Fazıl üstadımız, kendisinden keramet istenen büyük bir velinin ayağa kalkıp yürümeyi keramet mesabesinde gösterdiğini anlatır, esas olanın Kuran/Şeriat ölçülerine bağlı kalmak ve istikamet üzere yaşamak olduğunu söylerdi.

Demem o ki...

Efsanelere dayalı din anlayışını referanslarına kadar sorgulamazsak dün FETÖ, yarın başkaları memlekete musallat olur.

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Gelgelelim,yönelik devasa mali operasyonu teolojik bir tartışmaya çekmek de meseleyi bağlamından koparmaktır. Bu da "endişeli muhafazakârları" istismar etmek isteyenlerin bildik taktiğidir.Her daim agâh olmak lazım gelir.Bu tarz operasyonları araçsallaştırarak muhafazakâr mahalledeyaygarası yapılırken, seküler mahallede " AK Parti şeriatı getiriyor, yaşam tarzımıza müdahale ediyorlar" şeklindeki propagandada milim esneme olmaz.Nasıl bir muhaliflik belasına düçar olmuşlarsa artık; birbirine taban tabana zıt bu iki görüş günün sonunda iktidara karşı el ele verip mücadele ediyorlar.Şu hâle bakar mısınız:Yıllar yılı "Tarikatlar holdingleşti, iktidar dincilere iltimas geçiyor..." diye feveran eden radikal seküler kesim, "AK Parti'ye biat etmedikleri içinoperasyon yapıldı..." diyerek Alihan Kuriş ve ekibine yapılan operasyona mağduriyet uydurmak için kendini adeta telef etti.

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