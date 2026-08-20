ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack geçen gün çıkmış Reuters'a maval okuyor.

Neymiş?

İsrail ile Türkiye arasındaki "yanlış anlaşılmaları" önlemek için resmî bir iletişim kanalı kurmaya çalışıyorlarmış.

İşin tuhaf yanı, ne İsrail'in ne de Türkiye'nin "iletişim kazası" gibi bir dertleri var.

Herkes her şeyi taammüden yapıyor.

Zaten soykırımcı siyonist rejimin gece yarısı sınırımıza 70 kilometre mesafedeki Ebu el-Duhur Üssü'nü vurmasını "iletişim kazası" olarak tanımlamak için Barrack kafalı olmak icap eder.

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Malumunuz, Netanyahu rejimi Türkiye'ninkırsalına inmesini "İsrail'in güvenliğine tehdit" sayıyor! Ankara 'yı datelakki ediyor.Buna mukabil, Türkiye de İsrail'in karakteristik özelliğinin saldırganlık olduğunu dile getiriyor.Demem o ki kimsenin kimseyi yanlış anladığı yok.Hemdeğil miydi Kasım 2025'te adeta racon kesip "Türkiye ve İsrail birbirleriyle savaşmayacak" diye kestirip atan?Ne değişti peki, bu telaş da neyin nesi?Soykırımcı İsrail rejimi canı istediğinde Suriye'yi bombalıyordu, hiçbirinizde zerre telaş yoktu, şimdi hayırdır?Bu sefer İsrail'in karşısında Türkiye, Türkiye'nin başında da "Türkiye'ye saldıracak olanlar olursa Türkiye savaştan çekinmez" diyenvar...Asıl karın ağrıları bu!

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