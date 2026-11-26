NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin son açıklamaları, "Türkiye ikinci Ukrayna konumuna mı düşürülmek isteniyor?" endişesine neden oldu.

Sizi bilmem ama beni "Biz Ukrayna değiliz, her şeyden evvel NATO üyesiyiz..." lakırdıları teselli etmez.

Tabii ki Rusya'nın kazanmasını, yani savaştan daha da güçlenerek çıkmasını istemezler.

Lakin, Türkiye'ye de Ukrayna kadar bile destek olmayacakları aşikâr.

Sonuç itibarıyla tarife değişmez: Rusya'nın da Türkiye'nin de kaybetmesini isterler.

Hani 1980-1988 İran-Irak Savaşı sırasında Kissinger, "Kimin kaybetmesini istiyorsunuz?" sorusuna "İkisinin de!" cevabını vermişti ya, o hesap.

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Yanlış anlaşılmasın: Onca yılın NATO üyesiyiz, zevahiri kurtarmak için yardım ederler.En azından bizim için de'yi yasak ederler.Gelgelelim...'nin Türkiye'nin Karadeniz'de Bulgaristan ve Romanya ile yakın askerî koordinasyon içerisinde olduğunu, NATO askerî makamlarının Türk savunma makamlarıyla yakın istişare yürüttüğünü belirtmesi şu soruyu daha güçlü bir şekilde aklıma düşürdü:Türkiye, Rusya-NATO geriliminin yeni cephesi mi olacak?Anlaşılan o ki NATO Genel Sekreteri'nin arzusu bu yönde.'in Pasifik'te ABD ve müttefikleriyle çatışması hâlinde, Rusya'nın da Avrupa'da NATO'yu meşgul edecek ikinci bir cephe açması durumunda, NATO'nun "doğu kanadı" olarak Türkiye'yi Rusya'nın karşısına adeta sürüyor.Ne diyelim; arzular şelale!..Lakin bizim arzumuz da şudur: Rusya ile değil savaş, uzun süreli bir gerilim bile yaşanmasın.

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Rusya ile gerilim her şeyden evvel Doğu Akdeniz'de kullanabileceğimiz askerî kapasiteye bile zarar verir.Türkiye'nin Ortadoğu denkleminde elini zayıflatan her gelişme işgalci ve soykırımcı'i bayram ettirir.Bizim için en büyük tehlike, Çin-Rusya-ABD rekabetinin güvenlik politikamızı belirlemesidir.Uzun lafın kısası: Türkiye, Rusya ile çatışmaya sürüklenmemek için'yü korumaya, Rusya ile iletişim kanallarını alabildiğine açık tutmaya ve kendi stratejik önceliklerini muhafaza etmeye her zamankinden daha çok ihtimam göstermelidir.