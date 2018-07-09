Dizel Türkiye’de de kan kaybediyor

Avrupa’daki gibi hızlı olmasa da Türkiye’de dizelin payı geriliyor. Son üç yıldaki düşüş yaklaşık iki puan oldu. 2015’te yüzde 61.7 olan dizelin payı 2018’de 60.5’e indi

Emısyon skandalı sonrası Avrupa'da dizel otomobil satışları hızla düşmeye başladı. Yaklaşık yüzde 50 olan dizelin payı, yüzde 36'lara geriledi. Avrupa'da dizelin payının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de de dizel satışları düşmeye başladı. Avrupa'daki gibi hızlı olmasa da son üç yıldaki düşüş yaklaşık iki puan oldu. 2015'te 61.7 olan dizelin payı, 2016'da 61.5'e 2017'de ise 61.0'e geriledi. Dizel otomobil satışlarındaki düşüş 2018'de de sürüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2018 Haziran sonu itibariyle dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.25 azaldı. Bu dönemde 167 bin 31 adet dizel otomobil satıldı. Dizelin payı yüzde 60.5'e indi. Yıl içinde bazı aylarda dizelin payını yüzde 56.8'i bile gördü. 2017 Haziran sonunda dizel otomobil satışları 188 bin 200 adet olarak gerçekleşmişti. En yüksek düşüş B segmenti dizel otomobillerde yaşandı. B segmentindeki dizel otomobil satışları yüzde 22.5 gibi yüksek oranda geriledi.



ELEKTRİKLİ AZ SATIYOR

AVRUPA'DA dizelin payını, elektrikli ve hibrit otomobiller alıyor. Her geçen gün elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı artıyor. Türkiye'de ise elektrikli ve hibrit otomobillere talep beklentilerin çok altında seyrediyor. 2018 Haziran sonunda Türkiye'de 98 adet elektrikli ve 2 bin 113 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.