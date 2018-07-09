Pistlerdeki tecrübesini tüketicilere sunuyor

AR-Ge'ye her yıl 1 milyar doların üzerinde yatırım yapan Shell, motor sporlarına yönelik inovasyon çalışmaları yürütüyor. Ferrari, BMW ve Hyundai gibi motor sporları takımlarıyla uzun yıllardır yürütülen iş birlikleri Shell'in, motor yağlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarında anahtar rol oynuyor. Pistlerden edinilen bu tecrübe ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda, patentli PurePlus Teknolojisi ile ilk kez doğal gazdan motor yağı üretimine geçildi. Shell, motor performansının ve motor yağından beklentinin en üst seviyeye çıktığı Formula 1, DTM ve WRC gibi yarış pistlerinden edindiği tecrübeyi günlük hayatta kullanılan araçlara aktarıyor. Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, Shell Helix Ultra'nın yüzde 3'e varan yakıt tasarrufu sağladığını söyledi.



KARBON AYAK İZİ

Shell Helix Ultra'nın aynı zamanda karbon ayak izini de azalttığını ifade eden Uzunçakmak,"Pureplus Teknolojisi ile ürettiğimiz binek araçlara yönelik Shell Helix motor yağları, kullanıcılara yüksek performans, üstün koruma ve tasarruf sağlamaya yardımcı oluyor" dedi.