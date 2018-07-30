Efsane CEO dönemi bitiyor

Fiat Chrysler CEO’su Marchionne’nin ani ölümü efsane CEO dönemininin sonuna gelindiğini gösterdi. Emekliliği yaklaşan Carlos Ghosn ve Dieter Zetche’den sonra bir devir kapanacak

Otomotiv dünyasının son 20 yılına damgasını vurmuş yöneticiler arasında Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne, Renault CEO'su Carlos Ghosn ve Daimler CEO'su Dr. Zetche geliyor. Önemli başarılara imza atmış bu isimler emeklilik için gün sayıyorlardı. Kimin ne zaman emekli olacağı ile ilgili spekülasyon yapılırken, ani bir ölüm otomotiv dünyasını sarstı. Bir süredir kanser hastalığıyla savaş veren Marchionne, ameliyat masasından kalkamadı. 2018 sonunda CEO'luk görevini bırakması beklenen FCA CEO'su Marchionne, emeklilik günlerini göremedi.



7'NCİ MARKA YAPTI

Erken gelen bu ayrılık, bir dönemin sonuna yaklaşıldığını gösterdi. Zetche'nin 2019 sonunda, Ghosn'un ise 2022'deki sözleşmesinden önce emekli olması bekleniyor. Bu iki isim sonrasında dünya otomotivinde efsane CEO'lar dönemi kapanacak.

Sergio Marchionne, Fiat'ın iflasa sürüklendiği bir dönemde sorumluluk aldı. 2004'de göreve geldiği Fiat'ı iflastan kurtarıp 2006'da kâra geçirdi. Aynı başarıyı Chrysler'de de sergiledi.

Krizdeki Amerikan otomotiv devi Chrysler'i ayağa kaldıran Marchionne, şirketin ABD ve Kanada'dan aldığı 10.5 milyar dolarlık borcu vaktinden önce geri ödedi. Son dönemde otomotivdeki en başarılı birleşmesine imza atarak, Fiat Chrysler Automobiles şirketinin kurulmasını sağladı. Böylece dünyanın yedinci büyük otomobil markasını ortaya çıkardı.







ÇİZGİ ROMAN KAHRAMANI

Carlos Ghosn, Nissan'ı iflastan kurtarıp ayağa kaldırdı. Japonya'da efsane haline gelen Ghosn, çizgi roman kahramanı oldu. 2005'te Renault'nun başına geçen Ghosn, şirketi yeniden yapılandırarak, kârlı hale getirmeyi başardı. Renault-Nissan İttifakı'na Mitsubishi'yi ekleyerek, dünyanın dördüncü büyük grubu yaptı.







İSTANBUL DOĞUMLU

Türkiye'ye baraj yapımı için gelen Alman mühendisin oğlu Dieter Zetche, 1953'te İstanbul'da doğdu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Mercedes-Benz'i bünyesinde bulunduran Daimler'de çalışmaya başladı. 1998'de Yönetim Kurulu Üyesi, 2006'da ise başkan oldu. ABD ve Çin'de büyük fabrika yatırımları yaptı. Böylece bu pazarlarda konumunu güçlendirdi. Yeni modellerle, lüks otomobil pazarında rakiplerini sollayarak, liderlik koltuğuna oturdu.



EŞLERE ÖZÜR ÇİÇEĞİ

Marchionne, yaşam tarzı ve alışkanlıklarıyla farklı bir yöneticiydi. Tatil yapmaz, yılbaşında bile çalışırdı. Dolayısıyla kurmaylarını da çalıştırırdı. Ama yöneticilerin eşlerine çiçek gönderip, özür dilemeyi ihmal etmezdi. Marchionne, takım elbise giymez, kravat takmazdı. Dolabında siyah renkli kazak ve lacivert kanvas pantolondan düzinelerce vardı. Favori şarkısı Bobby McFerrin'ın "Don't Worry, Be Happy" idi. Felsefeye ilgilisi vardı. Emekliliğinde deneysel fizikle uğraşmak istiyordu.