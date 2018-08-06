Bursalı sedanların savaşı

Yılın ilk yarısında da Türkiye’de en çok satan 10 otomobilden yedisi sedan oldu. İlk iki sırada ise Bursalı Renault Megane Sedan ile bir diğer Bursalı Fiat Egea Sedan var

Türkiye bir sedan ülkesi. Avrupa'nın tersine satılan her 100 otomobilin yarısı sedan. Tüketicilerin tercihi bu yönde olunca sedanlar, en çok satan otomobiller sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

2018'in ilk yedi ayında da tablo değişmedi. Türkiye'nin en çok satan 10 otomobiline bakıldığında, listede yedi sedan, iki hatcback bir SUV olduğu görülüyor.



FARK KAPANIYOR

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 20 bin 639 adet satan Renault Megane Sedan Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu. İkinci sıradaki Fiat Egea Sedan ise 20 bin 70 adet satıldı.

Bursa'da üretilen iki sedan arasında yaşanan rekabetin yılın ikinci yarısında daha da kızışması bekleniyor. Son iki yılın birincisi Fiat Egea'nın bu unvanı 2018'in daha ilk günlerinde kaybetse de yarıştan kopmadı ve farkı kapatmaya başladı. Bir ara 2 bin adetlere kadar yükselen fark, Ocak-Temmuz döneminde 569 adete geriledi.

Fiat Egea 2016'da ve 2017'de en çok satan otomobil oldu. 2016'da 34 bin 755 adet olan satışlar 2017'de 42 bin 990 adede yükseldi. 2016'da Renault Megane 10 bin 821 adet, 2017'de ise 39 bin 272 adet satıldı.



İTHAL OTOMOBİL ERİYOR

Binek otomobil pazarında ithalatın payı azalmaya devam ediyor. ODD verilerine göre, 2018 Ocak-Temmuz aylarında 107 bin 178 adedi Türkiye'de üretilenler olmak üzere toplam 317 bin 894 adet binek otomobil satıldı. Yerli otoların payı yüzde 33.7'ye yükseldi. İthalatın payı ise yüzde 66.3'e geriledi. İthalatın payı mayısta yüzde 66.8, haziranda ise yüzde 66.5 oldu.



EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL

Renault 20.639

Fiat 20.070 Egea

Renault Clio 16.966

VW Passat 13.272

Toyota Corolla 13.230

Honda Civic 13.034

Hyundai i20 9.005

Peugeot 301 8.536

Ford Focus 8.465

Nissan Qashqai 8.288