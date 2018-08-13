Devlerin taht oyunu

Yılın ilk yarısında dünyanın en çok satan otomotiv grubu 5 milyon 538 bin adetle Renault-Nissan-Mitsubishi oldu. Volkswagen Grubu 5 milyon 519 bin adet, Toyota Motor ise 5 milyon 209 bin adet satış gerçekleştirdi

Otomotiv dünyasındaki liderlik yarışı baş döndürüyor. Bir dönem liderlik unvanını kimselere kaptırmayan markalar ilk üçe bile giremezken, taht kavgasına yeni oyuncular katılıyor. Son iki yıldır ise liderlik yarışı Renault-Nissan-Mitsubishi, Volkswagen ve Toyota arasında geçmeye başladı.

Bu tablo 2018'in ilk yarısında da değişmedi. 2017'de üç grup arasında yaşanan kıyasıya rekabet bugünde devam ediyor. Renault-Nissan-Mitsubishi Grubu 5 milyon 538 bin adetle lider konumunda bulunuyor. Volkswagen Grubu, 5 milyon 519 bin adetle ikinci, Toyota ise 5 milyon 209 bin adetle üçüncülüğünü devam ettirdi.

Ancak, gruplar arasındaki farklar çok büyük değil. Bu yüzden liderlik unvanı her an el değiştirebilir. Renault-Nissan- Mitsubishi ile Volkswagen arasındaki fark sadece 19 bin adet iken, Volkswagen ile Toyota arasındaki fark ise 310 bin adet.



REKOR SATIŞ GELDİ

Global satışları yüzde 5.1 artan Renault-Nissan-Mitsubishi, rekora imza attı. İlk altı ayda Renault ve Dacia, 2.1 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi.

Nissan, Infiniti ve Datsun markaları 2.8 milyon satış adedine ulaştı. Mitsubishi'nin satışları ise 616 bin adet oldu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Bentley, Scania, MAN gibi markalar bulunan Volkswagen Grup, ilk yarıda yüzde 7.1 büyüdü. Bu dönemde Volkswagen markası, 2 milyon 935 bin adet, Audi 987 bin adet, Skoda 585 bin adet sattı.

Japon otomotiv devi Toyota Motor, 1 milyon 169 bin adedi anavatanında olmak üzere dünyada 5 milyon 209 bin adet araç sattı. Grup bünyesindeki Daihatsu 431 bin, Hino ise 97 bin adet satıldı.



KOLTUĞU KORUMAK ZORLAŞIYOR

Volkswagen, 2017'de 10 milyon 741 milyon adet satışla liderliğini korudu. Renault-Nissan-Mitsubishi 10 milyon 608 bin adetle ikinciliğe yükselirken, 2012-2016 arasında lider olan Toyota üçüncü sıraya geriledi. Toyota 10 milyon 386 bin adet satış gerçekleştirdi.