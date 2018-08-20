İthal otomobil patinaj yapıyor

Son 5 yılda yüzde 11.6 puan azalan ithal otomobilin payı, 2017’de yüzde 70’e düştü. 2018’in ilk yedi ayında yüzde 66.3’e gerileyen ithal otomobillerin payının yıl sonunda yüzde 65’in altına ineceği tahmin ediliyor

Türkiye'de üretim yapan firmaların binek otomobil yatırımlarının artmasıyla birlikte, son yıllarda ithal otomobillerin payı düştü. Son beş yılda ithal otonun payı 11.6 puan gibi ciddi oranda azaldı. 2013'te yüzde 77.9 olan ithalatın payı 2017'de yüzde 70'e geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2018'in ilk yedi ayında ithalatın payı 66.3'e düştü.İthalatın payı mayısta yüzde 66.8, haziranda ise yüzde 66.5 olarak gerçekleşmişti.Yerli otomobillerin satışı ise son beş yılda iki katına çıktı. 2013'te 147 bin adet yerli otomobil satılırken, bu rakam 2017'de 216 bin adede kadar yükseldi. İthal otomobildeki kan kaybının döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ile artarak devam etmesi bekleniyor. İthal otomobil fiyatlarının zamlanması ile talep yerli otomobile kayacak. Böylece Türkiye'de üretilen otomobillerin pazardaki payı daha da yükselecek.

DIŞ TİCARET FAZLASI

Bu durum otomotiv dış ticaretindeki rakamlara da yansıyacak. İhracat artışı sürerken, ithalat azalacak. Otomotiv sanayisi daha fazla dış ticaret fazlası vermeye başlayacak. Bugün otomotiv, hazır giyimin ardından en fazla dış ticaret fazlası veren sektör. Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) Dış Ticaret Raporu'na göre, otomotiv 2018'in ilk çeyreğinde toplam 2.8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sanayisi 2016'da 1.9 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, 2017'de bu rakam yüzde 232 gibi rekor seviyede artarak 6.5 milyar dolara çıktı.

YERLİ OTO DOPİNGİ

Otomotiv sanayisinin dış ticaret fazlası vermesinde binek otomobilin önemli rolü oldu. Türkiye'de üretilen Fiat Egea, Renault Megane, Renault Clio, Toyota C-HR ile Corolla, Hyundai i10 ve i20 ve Honda Civic modellerinin dopingiyle 2017'de otomobilde dış ticaret açığı yedi yıl sonra artıya döndü. 2016'da 1.5 milyar dolar açık verilirken, 2017'de 3.2 milyar dolar fazla verildi. 2018'in ilk çeyreğinde dış ticaret fazlası 1.7 milyar dolar oldu. Yıl sonunda dış ticaret fazlasının 2017'nin üzerine çıkması bekleniyor.

KİRALAMADA İBRE YERLI OTOYA DÖNDÜ

DÖVIZDEKI yükseliş, uzun dönemli kiralama sektörünü de etkileyecek. Kiralamada tasarruf dönemi başlayacak. Daha önce şirketler yönetici konumundaki çalışanları için D segmenti ithal otomobilleri kiralıyordu. Ancak yeni dönemde fiyatı daha uygun C segmenti araçlar tercih edilecek. Bu durum, Türkiye'de üretilen C segmenti sedan otomobillere yarayacak.

EK VERGİ ALMANLARI VURACAK

AMERİKA'DAN ithal edilen otomobillere yüzde 120 ek vergi, asıl Almanları vuracak. Amerikalı Jeep ve Ford'un çok az sayıda modeli Amerika'dan ithal ediliyor. Buna karşın Alman BMW ve Mercedes- Benz'in birçok modeli Amerika'da üretilip, Türkiye'de satılıyor. İlk altı ayda 41 adet Jeep Grand Cherokee ve Wrangler satıldı. Ford'un Mustang satışı 7 adette kaldı. Mercedes-Benz Amerika'da üretilen GLE ve GLS'den 51 adet sattı. BMW, Amerika'dan ithal ettiği X3, X4, X5 ve X6 modellerinden 1009 adet satış gerçekleştirdi.