En hızlı elektrikliye Türk mühendis onayı

Kaliforniya’daki yeni fabrikasında deneme üretimine başlayan Faraday Future, ilk FF91 modelini bantlardan indirdi. İlk model, aralarında Türk mühendis Volkan Ersen’in de olduğu teknik ekip tarafından onaylandı

Faraday Future, Tesla'nın en büyük rakibi olarak gösteriliyordu. 2017'de Las Vegas-CES Fuarı'nda tanıttığı dünyanın en hızlı, ultra lüks elektrikli SUV modeli FF91, büyük ses getirmişti. Ancak, finansman sorunları nedeniyle FF91 projesine bir türlü başlayamadı. 2017 sonunda bulduğu 2 milyar dolarlık finansmanla borçlarını kapatan Faraday Future, Haziran 2018'de yeniden hayata döndü. Temmuzda Kaliforniya'daki yeni fabrikasında deneme üretimine başlayan şirket, ağustos sonunda ilk FF91 modelini bantlardan indirdi. Hanford fabrikasında üretilen ilk model, aralarında Türk mühendis Volkan Ersen'in de olduğu ekip tarafından onaylandı. Uzman Mühendis Volkan Ersen, farklı bir yöntem uygulayarak, aracın gövdesini üç boyutlu lazer tarayıcısı ve kablosuz algılayıcısı ile üretime uygunluğunu test etti. İlk üretim FF91 daha sonra şirketin Global CEO'su Jia Yueting ve Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dag Reckhorn tarafından incelendi.



2 MİLYAR DOLAR

Yıl sonunda seri üretime geçmeye hazırlanan Faraday Future, 2019'un ilk yarısında teslimatlara başlamayı hedefliyor. Tesla Model X'e rakip olan Faraday FF91'in satış fiyatının 120 bin dolardan başlayacağı tahmin ediliyor. Faraday Future'un yaşadığı finansman problemini Çinli gayrimenkul devi Evergrande Group'un yan kuruluşu Evergrande Health çözdü. Şirketin çoğunluk hissesi yani yüzde 45'ini 2 milyar dolara satın aldı. Faraday Future'un yüzde 33 hissesi ise kurucu ve CEO olan Jia Yueting de bulunuyor. 2017'nin son günlerinde gerçekleşen hisse satışına rağmen Faraday Future, FF91 projesine hemen başlayamadı. Bunun nedeni ise ABD Yabancı Yatırım Komisyonu'nun Çinli şirketin Faraday Future'a yaptığı yatırımın, ulusal güvenliğine tehdit oluşturmadığına yönelik incelemesiydi. İnceleme tamamlandı ve hisse devri 18 Haziran'da onaylandı.



55 YILLIK FABRİKAYI ALDI

Finansman işlerini halleden Faraday Future, Las Vegas'da 1 milyar dolara kurulması planlanan fabrikadan vazgeçti. Bunun yerine Los Angeles'daki 55 yıllık eski bir lastik fabrikasını satın aldı. Fabrikayı otomobil üretimine uygun hale getirmek için haziranda inşaata başlayan şirket, bir taraftan da deneme üretimleri gerçekleştiriyor.