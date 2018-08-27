Türkiye’nin gövde gösterisi

Dünyanın en önemli ticari araç fuarı Hannover’e 110 Türk firması katılıyor. Ford Otosan fuarda yeni çekicisinin dünya prömiyerini yapacak. Karsan, elektrikli Jest’i tanıtacak

Türk otomotiv firmaları, dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından Hannover 2018'e çıkarma yapacak. Bu yıl 67'ncisi düzenlenecek fuara, 110 ana sanayi ve yan sanayi firması katılacak. Ayrıca Uludağ İhracatçıları Birliği (OİB) ve Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği (TAYSAD), Türkiye otomotiv sanayisini fuarda temsil edecek. 20-27 Eylül arasında gerçekleştirilecek Hannover Ticari Araçlar Fuarı'nda Anadolu Isuzu, BMC, Ford Otosan, Karsan, Temsa gibi üreticiler yeni modellerini ilk kez sergileyecek. Fuarın en büyük sürprizi Ford Otosan'ın ürettiği yeni çekicisi olacak. Dünya prömiyerinin yapılacağı kamyon, fuarın ardından satışa sunulacak. İkinci sürpriz ise Karsan'ın BMW iş birliği ile geliştirdiği elektrikli Jest aracı olacak. Anadolu Isuzu ise yeni Novociti Life modelini fuarda tanıtacak.

DÜNYA TANITIMI YAPILACAK

Hannover'de dünya tanıtımı yapılacak yeni Ford Trucks çekici, Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirildi. 11 ülkede toplam 5 milyon kilometre test edilen yeni çekicideki yerlilik oranı yüzde 89. Çekicide Türkiye'de geliştirilen 500 bg'lik yeni motor ile arka aks kullanılıyor. 2020'den itibaren ise tasarım çalışmaları devam eden 16 ileri yerli şanzıman yeni çekici de kullanılacak. Karsan'ın BMW iş birliği ile geliştirdiği Jest Electric, Hannover'de tanıtılacak. Fuardan sonra seri üretimi planlayan Karsan, şimdiden Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden sipariş almaya başladı. Jest Electric'te bulunan BMW'nin elektrikli motoru, 170 bg güç ve 290 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kW-saat'lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km menzil sunuyor. Batarya, geleneksel alternatif akımlı şarjla 8 saat, hızlı şarjla 1.2 saatte doluyor.

COMVEX TICARI ARAÇ FUARI IPTAL

AUTO Show Fuarı'yla dönüşümlü olarak iki yılda bir yapılan ticari araç fuarı Comvex'in de iptal edildiği konuşuluyor. Comvex İstanbul 5'inci Ticari Araçlar, Otobüs ve Tedarik Sanayi Fuarı'nın 23-26 Kasım arasında düzenlenmesi planlanıyordu. 2016'daki fuara 18 ülkeden 209 firma katılmıştı.

EN BÜYÜK PAZAR AVRUPA

Türkiye, Avrupa'nın ticari araç üssü konumunda. 2017 rakamlarına göre Türkiye, otobüs ve kamyon üretiminde birinci, hafif ticari araçlarda üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye, 2017'de 552 bin adet hafif ticari araç, 12 bin 764 adet otobüs üretti. Ayrıca ticari araç ve otobüste de Avrupa'ya en fazla ihracat yapan ülke konumunu 2017'de de korudu.

Anadolu Isuzu, yeni modeli Novociti Life'ı fuarda sergileyecek. Anadolu Isuzu'nun otobüs ürün grubunda bulunan 9.5 metre uzunluğundaki Citibus ile 7.5 metre uzunluğundaki Novociti arasında 8 metre uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, Türk mühendisler tarafından geliştirildi.