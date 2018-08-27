Trump’ın asıl hedefi Merkel

ABD, 2017’de Avrupa Birliği’nden 37.4 milyar euroluk otomobil satın aldı. Buna karşın AB’ye 6.2 milyar euroluk ihracat yaptı. ABD Başkanı Trump, ek vergiyle lüks Alman markalarını engellemeyi hedefliyor.

Yılda 6 milyon adeti binek otomobil olmak üzere 17.5 milyon adet aracın satıldığı ABD, Avrupalı otomobil markalarının iyi müşterisi. ABD'de yaklaşık 1 milyon adet Avrupa menşeili (ağırlıklı olarak Alman) otomobil satılıyor. Bu sayı her yıl artıyor. ABD, 2017'de Avrupa Birliği'nden (AB) 37.4 milyar euroluk 1 milyon adet otomobil satın aldı. Buna karşın AB'ye 6.2 milyar euro ihracat yaptı. Jato verilerine göre, 17 yıl önce ABD'de satılan otomobillerin yüzde 66'sı yerliydi. İthal Avrupalı otomobillerin payı ise yüzde 4.6 seviyesindeydi. 2017'de Amerikan otomobillerin pazardan aldıkları pay yüzde 57'ye gerilerken, Avrupa'dan ithal edilen otomobillerin payı yüzde 7.3'e çıktı.

YÜZDE 25 EK VERGİ

2018'in ocak-mayıs aylarında ABD'nin AB'den ithalatı yüzde 10 artışla 555 bin 400 adete çıktı. Böylece Avrupa otoların payı yüzde 7.9'a yükseldi. Aynı dönemde Avrupa'da satılan Amerikan menşeili otomobil sayısı ise yüzde 10 düşüşle 84 bin 600 adet oldu. İthal Amerikan otomobillerin payı yüzde 1.1 olarak gerçekleşti. İşte bu tablo ABD Başkanı Donald Trump'ı harekete geçirdi. Göreve başlar başlamaz, otomotiv sanayisini korumaya yönelik adımlar atan ve Meksika'ya yatırım yapan Amerikan otomotiv devlerini tehdit eden Trump, şimdi de AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 vergi uygulamaya hazırlanıyor. Böylece ABD'nin AB ile daha doğrusu Almanya ile dış ticaret açığını azaltmayı hedefliyor. Ancak, bunu gerçekleştirmesi kolay olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Avrupa'da satılan Amerikan otomobillerin büyük bir kısmı Avrupa'da üretiliyor. Örneğin Avrupa'da satılan Ford otomobillerin yüzde 88'i, Jeep'in yüzde 47'sinin üretimi Avrupa'daki fabrikalarda gerçekleştiriliyor. ABD pazarında ise farklı bir tablo var. Amerika'da satılan Mercedes otomobillerin yüzde 74'ü Avrupa'dan ithal ediliyor. Sadece yüzde 26'sı ABD'de üretiliyor. BMW otomobillerin yüzde 36'sı Amerika'da üretilirken, yüzde 64'ü Avrupa'dan geliyor. Audi otomobillerin yüzde 73'ü Avrupa'dan ithal ediliyor.

ABD ALMAN MARKALARININ GÖZDESI

Avrupa'dan ithal edilecek otomobillere vergi getirmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, aslında Alman otomobillerini hedefliyor. Trump, haziranda yaptığı bir açıklamada "New York 5'inci Cadde'de tek bir Mercedes-Benz kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim" demişti. ABD, Mercedes-Benz ve BMW'nin en büyük pazarlarından biri. İki marka satışlarının yüzde 15'ini ABD'ye gerçekleştiriyor.

LÜKS OTODA AÇIK ARA ÖNDELER

Yılın ilk beş ayında ABD'de premium otomobil pazarında Alman markalar, Amerikalı markalara açık ara fark attı. Ocak-mayıs aylarında ABD'li markaların payı yüzde 29 oldu. Buna karşılık Avrupa menşeili markaların payı yüzde 47'ye yükseldi. Japonların oranı ise yüzde 13 seviyesinde. Satış adetlerine bakıldığında Alman markaların, ABD'li rakipleri Cadillac ve Lincoln'a fark attığı görülüyor. Ayrıca ABD'de satılan Avrupa menşeili otomobillerin yüzde 72'si premium markalardan oluşuyor