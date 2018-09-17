Dizelin son kalesi artık hibritçi

Avrupa’da dizelin son kalesi Fransa, hibrit modasına uydu. Hibrit satışlarının yüzde 33.4 arttığı Fransa, 2018’in ilk altı ayında Avrupa’nın en büyük üçüncü hibrit ülkesi oldu

Avrupa'nın en büyük dizel pazarına sahip ülkesi Fransa da modaya uydu. Fransızlar emisyon skandalı sonrasında popülaritesini kaybeden dizelden uzaklaşmaya ve çevreci araçlara yönelmeye başladı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 2018 ilk altı aylık verilerine göre, Avrupa Birliği'nde 212 bin 699 adet hibrit otomobil satıldı. EFTA ülkeleriyle birlikte bu rakam 305 bin 209 adede yükseldi.

Dizelin son kalesi Fransa, ilk altı aylık sonuçlara göre Avrupa'nın en çok hibrit satılan üçüncü ülkesi oldu. Fransa'da 7 bin 109 adedi plug-in hibrit olmak üzere toplam 52 bin 515 adet hibrit otomobil satıldı. 2017'nin aynı dönemine göre satışlar yüzde 33.4 arttı. Hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 3.47'den yüzde 4.42'ye yükseldi.



DİZELİN PAYI YÜZDE 12 DÜŞTÜ

İlk altı ayda elektrikli otomobil satışları yüzde 6 artışla 13 bin 555 adetten 14 bin 381 adede çıktı. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 1.21 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dizel otomobillerin payı ise yüzde 12 düşerek, yüzde 40'a geriledi.

İlk altı ayda Avrupa'da en çok hibrit satılan pazar ise 65 bin 377 adetle İngiltere oldu. Aynı dönemde Almanya'da 60 bin 904 adet, İtalya'da 44 bin 203 adet, İspanya'da 40 bin 430 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.



İKİ YILDA YÜZDE 346 ARTTI

Türkiye'de de hibrit otomobillere ilgi hızla artıyor. Son iki yılda hibrit segmenti yüzde 346 büyüdü. 2016'da bin 10 adet olan hibrit satışları 2017'de 4 bin 507 adede yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2018'in ilk sekiz ayında ise 2 bin 858 adet hibrit otomobil satıldı. 2017'nin aynı döneminde hibrit satışı 2 bin 359 adet olarak gerçekleşmişti. Avrupa'nın gelişmiş pazarlarına göre satış rakamları düşük olsa da Türkiye hibrit potansiyeli en yüksek ülkelerden biri.

Türkiye, ilk altı aylık sonuçlara göre Avrupa'da hibrit satılan 26 ülke arasında 17'nci olarak, 2 bin 113 adet hibrit satışıyla, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Slovenya gibi Avrupa ülkelerini geride bıraktı.



Avrupa'da Türkiye'de teşvik genişletilmeli

Avrupa ülkelerinde çevreci araçlar için çeşitli teşvikler uygulanıyor. Avrupalı tüketiciler vergi indirimi gibi cazip koşullar nedeniyle hibrit araçları tercih ediyor.

Son iki yıldır Türkiye'de de 1.8 lt motorlu hibrit araçlar için teşvik uygulanıyor. Ancak, Türkiye'de satışa sunulan hibrit model sayısının artması ve pazarın büyümesi için teşvik kapsamının genişletilmesi isteniyor.



Avrupa'da Türkiye'de teşvik genişletilmeli hibrit otomobil satışları (adet)

İngiltere 65.377

Almanya 60.904

Fransa 52.515

İtalya 44.203

İspanya 40.430

Norveç 24.422

İsveç 22.829

Belçika 14.579

Hollanda 12.808

Polonya 11.198