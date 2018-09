İki yeni model yatırımı

Hyundai Assan, yeni i20’nin platformu üzerine geliştirilecek SUV ve Sedan olmak üzere iki yeni model daha üretecek. Böylece model sayısı dörde çıkacak. Sedan modeline Türkçe bir isim verilecek.

Türkiye'nin lokomotifi otomotiv sanayisi, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen hız kesmeden yatırımlara devam ediyor. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai ile Kibar Holding ortaklığı olan Hyundai Assan, SUV ve Sedan yatırımlarını açıkladı. Yenilenen i20'nin platformu üzerine geliştirilecek SUV ve Sedan 2021'de yollara çıkacak. Böylece İzmit tesislerinde i10 ve i20'yi üreten Hyundai Assan'ın model sayısı dörde çıkacak. Hyundai'nin küçük model üretim üssü olan Türkiye, unvanlarına SUV merkezini de ekleyecek. Türkiye'de üretilecek SUV, yepyeni bir model olacak. Sıfırdan geliştirilecek olan aracın, markanın mevcut modelleri Kona ve Creta'dan farklı olacağı söyleniyor.

KORE TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR

SUV ve Sedan, iç pazarın yanı sıra ihraç da edilecek. Yeni modellerle 40'ın üzerinde olan ihraç pazarlarının sayısı da çoğalacak. Hyundai Assan, yeni modeller için kapasite artırımına gitmeyecek. Yıllık 245 bin adet olan mevcut kapasite dört modelin üretimi için optimize edilecek. Ayrıca, yeni fabrika düzeni ve yeni otomasyonla birlikte yerlilik oranı yüzde 5 daha artacak. Yeni Tucson'un tanıtım toplantısında konuşan Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye'ye güvendiklerini ve yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Hyundai'nin üst yönetiminin de Türkiye'ye pozitif baktığını ve yatırımı onayladığını söyleyen Kibar, şu bilgileri verdi: "Yenilenen i10 2019 sonunda, i20 ise Eylül 2020'de üretilmeye başlanacak. Yeni i20 hatchback platformu baz alınarak geliştirilecek SUV modelinin üretimi için Mart 2021 hedefleniyor. 2021 sonunda ise Türkiye'ye özel geliştirilen Sedan versiyonun üretimi planlanıyor."

YERLI MAKAM OTOSUNA TALIP

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamudaki araçlara yönelik tasarruf açıklamasını hatırlatan Ali Kibar, makam otomobilleriyle ilgili bir öneride bulundu. Yerli makam otomobiline talip olduğunu açıkladı. Üst segment otomobillere verilecek alım garantisi ile Türkiye'de iki veya üç yeni yatırımın mümkün olabileceğini ifade eden Kibar, şöyle devam etti: "Kamuda 115 bin otomobil var. Bunların yüzde 15'i üst segment ve hepsi ithal. Eğer üst segment araçlarda 25 bin adetlik bir pazar oluşursa, Türkiye'de üretim gündeme gelir. Böylece önemli bir tasarruf sağlanır. Bunun gerçekleşmesi için yerli üreticilerin ürünlerini ön planda tutacak bir vergi sistemi gerekli. Türkiye'deki mevcut üreticilerimizin hepsi zaten üretebilir. Yerli olmayan da buyursun gelsin, burada üretsin. Bizim için bir görev verilirse biz o göreve talibiz. Ülkemize fayda sağlayacak ne gerekiyorsa yaparız."

KORELİ BAŞKANIN KRİZ TECRÜBESİ

Türkiye'deki görevine 1 Ağustos'ta başlayan Hyundai Assan Başkan ve CEO'su Ickkyun Oh, kriz konusunda deneyimli bir yönetici. Türkiye'den önce Rusya'da yaklaşık üç yıl görev yapan Oh, "Rusya'daki görevime başladığımda otomotiv sektörü krize girdi. Şimdi de Türkiye'de benzer bir süreç yaşanıyor. Bu dönemde müşterilerimiz yönelik çalışmalar yapacağız" dedi. Yıl başında 230 bin adetlik üretim planını 210 bin adet olarak revize ettiklerini söyleyen Oh, iç pazardaki açığı yeni ihracat pazarlarıyla kapatacaklarını kaydetti. Oh, Doğu Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki ihracat fırsatlarına baktıklarını ifade etti.

YENİ SEDAN'A TÜRKÇE İSİM

Yenilenen i20 hatchback modeli baz alınarak geliştirilecek Sedan versiyonun sadece Türkiye'de üretileceğini söyleyen Kibar, "Türk tüketicisinin ihtiyaçlarına cevap verecek. Ülkemizin özgün bir ürünü olacak. Yurtdışına da ihraç edilecek" dedi. Yerli Sedan için Türkçe bir isim düşündüklerini ifade eden Kibar, Hyundai Motor Başkanı'nın da böyle bir fikri olduğunu açıkladı.

MERCEDES-BENZ'İN YENİ ELEKTRİKLİ OTOSU 2020'DE YOLDA

Mercedes-Benz, yeni markası EQ altında satışa sunacağı ilk modeli EQC'yu tanıttı. İki elektromotoru toplamda 408 bg güç üreten, dört tekerlekten çekişli EQC, NEDC formuna göre yaklaşık 450 km'lik menzil sunuyor. Evde veya halka açık alanlardaki AC tipi prizden de şarj edilebilen EQC'nin bataryaları, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 40 dakikada doldurulabiliyor. Mercedes-Benz elektromobiliteye yönelik yeni ürün ve teknolojilerini sunduğu yeni EQ markasının ilk modeli, 2019 ortalarında Avrupa'da satışa sunulacak. Türkiye'de ise 2020'de yollara çıkacak.

TASARIM ÖDÜLLÜ STONİC TÜRKİYE'DE

KIA'nın B segmentindeki yeni crossover modeli Stonic Türkiye'de satışa sunuldu. Peter Schreyer'ın imzasını taşıyan Stonic, hem dış hem de iç tasarımında bugüne kadarki en zengin kişiselleştirme olanağı sunan KIA modeli olarak öne çıkıyor. Stonic, her biri otomatik şanzımanla kombine edilen ve iki adet küçük hacimli benzinli motor seçeneği sunuyor. Red Dot 2018 tasarım ödülüne sahip Stonic'in satış fiyatı 123 bin 900 TL'den başlıyor.

DÖRT MARKADAN NEFES KESEN YARIŞ

Türkiye otomobil pazarı, 2018 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 18.51 daraldı. Otomobil satışları 344 bin 870 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında en çok satan otomobil markası 57 bin 10 adetle Renault oldu. Volkswagen 35 bin 747 adetle ikinci, Fiat 27 bin 600 adetle üçüncü, Hyundai 25 bin 151 adetle dördüncü, Toyota 20 bin 9 adetle beşinci sırada yer aldı. Ocak-Ağustos dönemindeki en ilginç olay altıncılık mücadelesinde yaşandı. Birbirine yakın satış yapan dört marka kıyasıya rekabet etti. İpi az farkla olsa da Honda göğüsledi. Honda 18 bin 415 adetle altıncı olurken, onu 18 bin 165 adetle Peugeot takip etti. Ford 18 bin 156 adetle sekizinci sırada yer aldı. Dacia ise 18 bin 44 adetle dokuzuncu oldu.

OTOMOTİVDE BİLİMSEL KATMA DEĞERE ÖDÜL

Otomotiv sektörüne yön veren mühendisleri İstanbul'da bir araya getiren organizasyon Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC) bu yıl bir ilke imza atıyor. Otomotiv alanında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yarışıp ödüllendirileceği "Otomotiv Tez Ödülleri" 1-2 Kasım tarihlerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan IAEC etkinliğinde verilecek.

EN GÜÇLÜ AMAROK SATIŞA SUNULDU

Volkswagen Ticari Araç'ın pickup model ailesinin en güçlü seçeneği Yeni Amarok Aventura, Türkiye'de satışa sunuldu. 2018 Uluslararası Yılın Pick-Up'ı (IPUA 2018) seçilen Amarok'un yeni üyesi, performansıyla sınıfının en iddialı modeli olmaya aday. 3.0 litre turbo dizel V6 motor, 258 bg güç ve 580 NM tork sağlarken, Amarok Aventura'yı durur halden 100 km/s hıza 7,6 sn'de ulaştırıyor ve 205 km/s maksimum hız değerine sahip.