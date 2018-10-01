Eski Renaultcu’dan Türkiye operasyonu

Fransız PSA, Türkiye’deki yeniden yapılanma operasyonunu bir dönem Renault Mais’de görev yapan Olivier Cornuaille’e emanet etti. PSA Türkiye’nin başına geçen Cornuaille, operasyona Opel’le başladı

Opel'i satın alarak Avrupa'nın ikinci büyük otomobil üreticisi haline gelen Fransız PSA Grubu, markalar arasında sinerji yaratıp, sürdürülebilir kârlılık hedefliyor. Bu amaçla Avrupa'da yeniden yapılanmaya başlayan PSA, Türkiye'de de taşları yerinden oynatan hamleler yapıyor. Fransız grup, ilk olarak Mart 2018'de Citroen'in distribütörü Bayraktar Holding tarafından satılan DS markasını, yüzde 100 kendi şirketi Peugeot Otomotiv Pazarlama'ya devretti. Ardından Opel Türkiye'nin İzmir Torbalı'daki arsasını satışa çıkarttı. Opel'in İstanbul Maltepe'deki eğitim merkezini Peugeot ve Citroen'in Samandıra'daki eğitim merkezine taşıma kararı aldı. Ayrıca İzmir'den İstanbul'a taşınma gündeme geldi. Böylece Peugeot, DS ve Opel yönetimlerini tek merkezde toplayıp, bazı bölümleri birleştirerek sinerji yaratılması ve tasarruf sağlanması hedeflendi.



15'İNCİ KATTA YÖNETİYOR

Yılın ilk günlerinde başlayan yapılandırmayı hızlandırmayı isteyen Fransız grup, bu zorlu operasyonu Türkiye'yi yakından tanıyan bir isme, Olivier Cornuaille'e emanet etti. Bir ay önce PSA Türkiye Bölge Direktörlüğü'ne atanan Cornuaille, bir dönem Renault Mais'de Pazarlama Direktörü olarak görev yapmıştı. İstanbul Kozyatağı'nda Peugeot Genel Müdürlüğü'nün de bulunduğu binanın 15'inci katına yerleşen Cornuaille, görevine hızlı başladı. Ayağının tozuyla PSA Grup markaları Peugeot ve Opel yöneticileriyle toplantılar düzenledi. Ayrıca Citroen'in distribütörü Bayraktar Holding'le de bir araya geldi. Şirketlerin durumu hakkında bilgi topladı. Cornuaille, ilk operasyona Opel Türkiye'den başladı. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik'le vedalaşma kararı aldı. General Motors'un Cadillac ve Opel markalarında çeşitli görevler üstelenen Keklik, son 12 yıldır Opel Türkiye'nin başında bulunuyordu. Keklik'in yerine ise bir dönem Volkswagen Binek Otomobil Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten, son olarak Doğuş Oto Maslak Genel Müdürü olan Çağrı Öztaş getirildi.



İSTANBUL'A TAŞINMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bu arada Opel'in İstanbul'a taşınma takvimi de netleşti. genel müdürlüğün en erken kasım en geç Şubat 2019 gibi İstanbul'a taşınması planlanıyor. İstanbul'a gelmek istemeyenlerle ise yollar ayrılacak. Bu yüzden çalışanlarına cazip bir emeklilik paketi sunulduğu konuşuluyor. Son olarak Peugeot, DS ve Opel'den sorumlu olan Cornuaille'e, Bayraktar Holding ile Fransız merkez arasında köprü vazifesi gören Citroen Türkiye ofisinin de bağlandığı söyleniyor. Bu durum ileride Citroen'le ilgili de yeni gelişmeler olacağı şeklinde yorumlanıyor