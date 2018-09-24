Lüks otomobil sevdası katlandı

Dünyada milyoner sayısındaki artışa paralel lüks otomobil satışları artıyor. Lüks otomobil pazarının beş yıl içinde 640 milyon euroya ulaşması bekleniyor

Dünyada lüks otomobillere talep artıyor. 2017'de dünyada 489 milyon euroluk lüks otomobil satıldı. Bu rakamın 2023'e kadar her yıl yaklaşık yüzde 6 büyümesi bekleniyor. Buna göre beş yıl içinde lüks otomobil satışları 640 milyon euroluk bir büyüklüğe ulaşacak.

İşte bu tablo, son yedi yıldır rekor seviyede büyüyen pazardan daha fazla pay almak isteyen lüks otomobil üreticilerinin arasındaki rekabeti artırıyor.



FARK 781 ADEDE İNDİ

Alman markaların hakimiyetindeki lüks pazarda, Mercedes-Benz, 2017'den beri liderlik koltuğunda oturuyor. Jato verilerine göre Alman marka, 2018'in Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 512 bin adetle, dünyanın 1 numarası olmayı sürdürdü. BMW'nin satışları ise 1 milyon 365 bin adede çıktı. Böylece yılın ilk altı ayında iki marka arasında 130 bin adet olan fark ağustos sonu itibariyle 147 bin adede çıktı.

Ancak asıl rekabet iki markanın çatı şirketleri Daimler ile BMW Group arasında yaşandı. BMW Group, üçüncü çeyrekteki atağıyla Daimler ile arasındaki farkı eritmeyi başardı.

İlk altı ayda 12 bin adete kadar çıkan fark, sekiz aylık dönemde 781 adede kadar geriledi. Ocak-Ağustos döneminde Daimler (Mercedes-Benz, Smart) toplam 1 milyon 597 bin 802 adet satış gerçekleştirdi.

BMW Group'un (BMW, Mini) toplam satışları ise 1 milyon 597 bin 21 oldu.



TÜRKİYE'DE DE REKABET VAR

Türkiye'de de Mercedes-Benz ile BMW arasında liderlik yarışı var.

Yılın ilk sekiz ayında Mercedes- Benz 11 bin 549 adet, BMW ise 9 bin 546 adet satış gerçekleştirdi.

Grup olarak bakıldığında Smart'la birlikte Mercedes-Benz'in satışları 11 bin 571 adet oldu. BMW'nin satışları ise Mini ile birlikte 10 bin 305 adede çıktı.





SÜPER LÜKSTE DÜŞÜŞ % 3.8'DE KALDI

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği verilerine göre, ilk sekiz ayda lüks otomobil satışları yüzde 19.6 düşüşle, 10 bin 97 adede geriledi. Aynı dönemde süper lüks otomobil satışlarındaki düşüş ise yüzde 3.8 ile sınırlı seviyede gerçekleşti. Ocak- Ağustos döneminde toplam 2 bin 203 adet süper lüks otomobil satıldı. 2017'nin aynı döneminde ise süper lüks otomobil satışları 2 bin 290 adet olarak gerçekleşmişti.