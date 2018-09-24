Melez otoları sevdik

Türkiye’de hibrit satışları ilk sekiz ayda yüzde 21.1 artışla 2 bin 858 adede çıktı. Pazarın lideri Toyota’nın toplam satışlarındaki hibrit oranı yüzde 18’e yükseldi

Avrupa'nın gelişmiş pazarlarına göre satış rakamları düşük olsa da Türkiye hibrit potansiyeli en yüksek ülkelerden biri… Son yıllarda Türk tüketicilerin benzinli ve elektrikli motoru olan hibrit (melez) otomobillere olan ilgisinin artması bunu kanıtlıyor. Vergi teşvikiyle hibrit pazarı, son iki yılda yüzde 346 büyüdü. 2016'da 1010 adet olan satışlar 2017'de 4 bin 507 adede yükseldi. 2018'in ilk sekiz ayında ise hibrit satışları yüzde 21.1 artışla 2 bin 858 adede çıktı. Hibrit satışlarının artmasının en önemli nedeni vergi indirimi. Ancak, tüketicilerin hibrit teknolojisini tanıyıp, benimsemesinin de önemli bir payı var. Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama CEO'su ve ALJ Holding Başkanı Ali Haydar Bozkurt da bu konuya dikkat çekiyor. Türkiye'de hibrit bilinirliliğinin yüzde 35'e ulaştığını söyleyen Bozkurt, Toyota Avrupa'nın yaptırdığı araştırmalarda, bir sonraki aracını hibrit almayı düşünenlerin sayısının yüzde 15'den yüzde 76'ya çıktığını kaydetti.



BİNEK OTODA ÜÇÜNCÜ

Hibrit otomobillerde 49-65 bin TL arasında değişen vergi teşviği olduğunu söyleyen Bozkurt, "Hibrit satışlarımız ilk sekiz ayda 2 bin 485 adede çıktı. Trafiğe çıkan 100 hibritten 87'sini biz sattık. Toplam satışlarımızdaki hibrit oranı da yüzde 18'e çıktı" dedi. Toyota'nın ilk sekiz aydaki pazar performansında hibritin önemli bir payı olduğuna değinen Bozkurt, şöyle devam etti: "Ocak-Ağustosta 20 bin 9 adedi binek olmak üzere 22 bin 282 adet satış gerçekleştirdik. Pazar payımız yüzde 5.1 oldu. Ağustosta çok iyi bir çıkış yakaladık. Binek otoda yüzde 7.8'lik paya ulaşarak 3'üncü sırada yer aldık. Bu artışta hibrit satışlarımız etkili oldu."



TÜRKİYE'DE FIRSATLARA BAKIYORUZ

BOZKURT, "Piyasalarda uzun bir süredir ALJ'nin Doğuş Otomotiv ve Mitsubishi ile ilgilendiği şeklinde söylentiler doğru mu?" sorusunu şöyle cevapladı: "Türkiye'ye ekonomisine güveniyoruz. İlk günkü kararlılığımızla, otomotiv başta olmak üzere olası fırsatları ciddiyetle değerlendirmeye devam ediyoruz. Olası bütün distribütörlükler ilgimizi çeker. Ancak 'Görüştüğünüz bir proje var mı?' derseniz, şu anda onunla ilgili yorum yapamam. Yorum için somut şeyler olması lazım. 1965'den bu yana otomotivin içindeyiz. En iyi yaptığımız iş bu."



5 MARKANIN HİBRİTİ VAR

TÜRKIYE'DE, Toyota, Hyundai, Kia, Lexus ve BMW olmak üzere beş markanın hibrit modelleri satılıyor. Toyota'da C-HR ve Yaris'in hibrit versiyonlarını, Kia Niro, Hyundai Ionic, BMW ise i8 modellerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Lexus ise 7 hibrit modeliyle pazarda yer alıyor.