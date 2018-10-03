Paris’te melez savaşları

Avrupa’da dizel satışları düşerken, hibrit (melez) otomobillere olan talep büyüyor. Fransız markalar büyüyen pazardan pay alabilmek için hibrite yöneldiler

Avrupa'daki üç büyük otomobil fuarından biri olan Paris, hibrit (melez) hem benzinli hem elektrikli motorlu otomobillerin savaşına sahne oldu.

İki yılda bir Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak organize edilen Paris Otomobil Fuarı, dün basın mensupları için kapılarını açtı. Fuar, 4-14 Ekim tarihleri arasında otomobilseverleri ağırlayacak.

Fuarda gövde gösterisi yapan Fransız markalar Peugeot ve Citroen hibrit modellerini sergilerken, ilk seri hibrit otomobilini 1997'de piyasaya sunan Japon Toyota'ya "rekabette biz de varız" dediler.

Avrupa'da dizel satışları düşerken, hibrit satışları hızla artıyor. 2018'in ilk altı ayında Avrupa'da 305 bin 209 adet hibrit otomobil satıldı.

2018 sonunda alternatif yakıtla çalışan otomobil satışlarının 1 milyonu zorlayacağı tahmin ediliyor. İşte bu tablo otomobil markalarının hibrit iştahının artmasına neden oldu.

Özellikle Fransız üreticiler, 33 farklı hibrit modeli bulunan ve bugüne kadar 11 milyonun üstünde satış yapan Toyota'yı, tek başına bırakmak istemiyor. Japon Suzuki ve Honda da yeni hibrit modelleriyle pazarda yer almaya çalışıyor.



FRANSIZLAR ATAĞA GEÇTİ

Peugeot, aynı zamanda yeni şarj edilebilir hibrit motorlarını tanıtıyor.

Hybrid ve Hybrid4 (dört tekerlekten çekişli) olmak üzere iki yeni versiyon, Yeni Peugeot 508 ve 3008 modellerinde sonbahar 2019'da satışa sunulacak. Modelin 2020'nin başında sunulması planlanan Plugin- hibrit versiyonu da Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept ismiyle ilk kez tanıtıldı. Bu markanın ilk Plug-in-Hybrid modeli olma özelliği taşıyor. DS ise 7 Crossback plug-in-hibrid ve DS3 Plug-inhibrid modellerini fuarda sergiledi.

Hibritin öncüsü konumundaki Toyota ise Paris'teki standını sadece hibrit modellerine ayırdı.



ELEKTRİKLİ OTOLARA ORGANİK MEYVE BENZETMESİ

PSA Grubu'nun CEO'su Carlos Tavares, 10 yılda plug-in-hibrit ve elektrikli otomobil pazarının 10 katına çıkacağını söyledi. Tüketicilerin, elektrikli araçlara daha fazla ödeme konusunda nazlandıklarını belirten Tavares, "Herkesin temiz ulaşımı organik yiyecek gibi kabul etmesi gerekiyor" dedi.



BURSALI CLİO HİBRİT 2020'DE YOLA ÇIKACAK

ELEKTRIKLI otomobiller konusunda öncülük yapan Fransız Renault da hibrite yöneliyor. Marka, dizel üretimini azaltıp hibrit motora geçiş yapmaya hazırlanıyor. Renault CEO'su Carlos Ghosn, "Avrupa'da dizel 2020'den itibaren yasaklanıyor. Biz de en çok satan modellerimizde dizel yerine hibrit kullanmaya başlıyoruz. Bu modelleri 2020'den itibaren satışa sunacağız" dedi.



COROLLA SEDAN HİBRİT TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

TÜRKIYE, Japon Toyota'nın hibrit üssü olacak. Toyota, Adapazarı fabrikasında C-HR hibritten sonra, yeni Corolla Sedan'ın da hibrit versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. Hali hazırda Corolla Sedan ve C-HR modellerinin üretildiği fabrikada Verso üretimi sona erdi. Yeni Corolla Sedan'ın üretimi için yapılan çalışmalar son aşamaya geldi. Baştan aşağı yenilenen Corolla Sedan, ilk olarak kasımda Çin'de tanıtılacak. Ardından 2019'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Her modelin hibrit versiyonunu üretmeyi hedefleyen Toyota, dizel motor üretiminden vazgeçince, planlarını hızlandırdı. RAV4, Camry, Corolla hatchback, Touring Sports ve Sedan modellerinde de hibrit versiyonu üretmeye başladı.



OYUNCAK BUGATTİ CHİRON'A İLGİ BÜYÜK

PARIS'TE en çok ilgi gören otomobili Lego parçalarıyla üretilen Bugatti Chiron oldu. 13 bin 500 saatlik bir çalışmanın ürünü olan otomobilde, bir milyondan fazla 339 farklı lego kullanıldı. 1.5 tonluk Chiron'da Lego Technic Power Functions elektrikli motor bulunuyor. Bu motor 5.3 beygir gücünde ve 21 Nm tork üretiyor.