Başrolü SUV’lar kaptı

SUV araçların Avrupa’daki pazar payı Ağustos 2018’de yüzde 35.7’ye yükseldi. Bir dönemin yıldızı MPV araçların pazar payı ise yüzde 5.9’a kadar geriledi. Paris Otomobil Fuarı, SUV araçların gövde gösterisine sahne oldu

Otomotiv dünyasındaki son yıllarda esen değişim rüzgarı Paris Otomobil Fuarı'nda açıkca kendini gösterdi. Avrupa'da bir dönem büyük talep gören aile otomobili MPV'lerin kan kaybının sürdüğünü ve yerini SUV'ların aldığı açıkça ortaya çıktı. SUV araçlar Paris'te gövde gösterisi yaparken MPV'ler yer bulamadı. Ağustos 2018 satışları da bunu gösteriyor. Jato verilerine göre, Ağustos 2018'de SUV araçların pazar payı yüzde 6.1 artarak yüzde 35.7'ye yükseldi. MPV araçların pazar payı ise yüzde 1.7 düşüşle yüzde 5.9'a geriledi. Bu yıl 120'inci yılını kutlayan fuarda SUV araçlar anahtar rol oynadı. 50 Avrupa ve dünya prömiyerinin yapıldığı fuarda 25 SUV model sunuldu. Makyajlı Q3, yenilenen Mercedes GLE, tamamen yenilenen Toyota RAV4, BMW X5, Audi E-Tron, Audi SQ2, Citroen C5 Aircross, D7 Crossback, DS3 Crossback, Honda CR-V Hybrid, Lexus UX, yeni Porsche Macan, Seat SUV ailesinin üçüncü üyesi Tarraco, Skoda Karoq RS, Skoda Scout, hidrojenli Hyundai Nexo, Peugeot 3008 Hybrid, yeni Renault Kadjar, Suzuki Jimy, Vinfast, GAC GS5 otomobil severlerin beğenisine sunuldu.







AİLE OTOMOBİLİ MPV'YE YOLUN SONU GÖZÜKTÜ

Avrupalı geniş ailelerin gözde aracı MPV'ler tarih sahnesinden birer birer siliniyorlar. Opel Zafira ve Toyota Verso gibi… Bir dönemin çok satan iki modeli azalan talep ve SUV modellerin rekabeti nedeniyle artık üretilmiyor. Diğer markaların MPV modellerinde de yolun sonu geldiği konuşuluyor.







ÇEKİK GÖZLÜLER DE MODAYA UYDU

Avrupa'daki SUV rüzgarından Asyalı üreticiler de etkilendi. Paris Otomobil Fuarı'na katılan Çinli üretici GAC Motor ve Vietnam'ın yerli otomobilini üreten Vinfast, SUV modellerini sergiledi. Vinfast'in fuarda tanıttığı 7 kişilik SUV'u 2019'un üçüncü çeyreğinde Vietnam'da yola çıkacak. GAC Motor ise SUV modeli GS5'in yanı sıra daha önce Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttığı konsept SUV'u Enverge'yi sergiledi.







FUARIN EN PAHALI MODELİ

Dünyanın en pahalı seri üretim otomobili Bugatti Divo, Paris'te vitrine çıktı. Sadece 40 adet üretilecek olan otomobilin Avrupa fiyatı 5 milyon euro (35 milyon TL). Divo'nun Türkiye'ye gelmesi halinde vergiler dahil fiyatı ise 100 milyon TL'yi buluyor. 8 litrelik W16 Bugatti motor 1103 kw yani tam 1500 beygir gücünde. 0-100 km/saat hızlanması sadece 2.4 saniye sürüyor.







ZAM YERİNE İNDİRİM YAPTI

Toyota Türkiye, Fuar'da yeni kampanyayı başlattı. Marka kampanyada, başta Corolla olmak üzere birçok model için 13 bin 800 TL indirim yapıyor. 8 bin TL'lik hurda teşviği ile indirim 21 bin 800 TL'yi buluyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bu kampanya ile bayilere moral vermeyi hedeflediklerini söyledi. Bozkurt, "Sektör zam yapmaya hazırlanırken biz tersini yapıyoruz. Bayiler ekonominin omurgasıdır. Sıkıntıya düşerlerse bu hepimizi etkiler. Bu işten zarar edeceğiz ama sınırlı sayıdaki stok için bu kararı aldık" dedi.







50'LERDEN İLHAM ALDILAR

Ferrari'nin Monza SP1 ve SP2 modelleri Paris Otomobil Fuarı'nda otomobil severlerin karşısına çıktı. Bu iki özel otomobil, 50'li yıllardaki Ferrari modellerinden ilham alınarak tasarlandı. 499 adet üretilecek Monza SP1 ve SP2'nin fiyatı 1.6 milyon euro olacak. Ve Ferrari sadece bu iki modelden 654 milyon euro satış geliri elde edecek.