Sedan efsanesi döndü

Sedan otomobiller 10 yıl önce hatchback otomobillere karşı kaybettiği pazar payını geri aldı. Sedan modellerin bir ara yüzde 43’e kadar düşen payı yüzde 50’nin üzerine çıktı. Hatchback’lerin payı ise yüzde 39’dan yüzde 24’e geriledi

Türkiye otomobil pazarında yaklaşık 10 yıl önce başlayan hatchback sevdası kısa sürdü. Sedan otoların 2010'ların başında yüzde 43'e kadar inen pazar payı uzun bir aradan sonra yüzde 50'nin üzerine çıktı. Türkiye sedan ülkesi olduğu gerçeğini yeniden hatırladı. Bir d��nem sedanlar ile aradaki farkı dört puana kadar indiren hatchback otomobiller ise kan kaybetti. 2012'de yüzde 39.1'e kadar çıkan pazar payları 2018'de yüzde 24'e kadar geriledi. Hatchback otomobillerin pazar payı kaybetmesinde Türkiye'deki fabrikalarda üretilen yerli sedan modellerin rolü büyük. Son yıllarda binek otomobil üretimine ağırlık verdi. Daha önce hafif ticari araç üssü olan Türkiye, binek otomobil üssü unvanına da sahip oldu. Türkiye'de Fiat Egea, Honda Civic, Renault Megane, Toyota Corolla olmak üzere dört sedan model üretiliyor.



PAZAR PAYI GERİLEDİ

2018 Ocak-Eylül aylarında Türkiye'de 184 bin 181 adet sedan, 89 bin 518 adet hatchback otomobil satıldı. Sedanların payı yüzde 50.8'e yükseldi. Hatchback modellerin payı ise 24.6'ya geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye'de en çok satan otomobiller sıralamasında sedanların hakimiyeti görülüyor. En çok satan ilk 10 arasında sekiz sedan, bir hatchback ve bir SUV bulunuyor. İlk 10'da Renault Megane, Fiat Egea, Renault Clio, Honda Civic, Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Nissan Qashqai, Ford Focus, Peugeot 301, Opel Astra var.