Samuray’ın gözü dışarıda

Gebze Şekerpınar’daki tesislerinde çift vardiya üretim yapan Honda, ihraç pazarlarını ve üretimdeki ihracat payını artırarak, iç pazardaki dalgalanmalardan korunmayı planlıyor

İç pazardaki daralma, ithalatçı firmalar gibi Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmalarını da olumsuz etkiledi. Hyundai Assan, Ford Otosan ve Tofaş gibi firmalar, üretim planlarını revize etmek zorunda kaldı. Üretim planlarını değiştirmeyen bazı firmalar ise çareyi ihracatta buldu. Gebze Şekerpınar'daki tesislerinde çift vardiya üretim yapan Honda Türkiye gibi… Bugün 36 olan ihraç pazarlarını ve üretimdeki ihracat payını artırmayı planlayan şirket, bu sayede iç pazardaki dalgalanmalardan daha az etkilenmeyi hedefliyor. Yeni CR-V için düzenlenen toplantıda konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, yeni ihracat pazarları sayesinde üretim temposunu düşürmeyeceklerini açıkladı. 2018 sonunda 39 bin adet üretim, 14 bin 500 adet ihracat planladıklarını anlatan Tsumura, "Üretimimizin yüzde 40'ı ihracat. İhracat pazarlarımızın sayısı 32'den 36'ya çıktı. Özellikle İngiltere'ye gönderdiğimiz sağdan direksiyonlu Civic yeni fırsatlar yarattı. Amacımız ihracatın payını yüzde 45-50'ye çıkararak, iç pazardaki dalgalanmalardan daha az etkilenmek" dedi.



PAZAR DARALIRKEN SATIŞLARI ARTTI

OTOMOBIL pazarı yılın dokuz aylık döneminde yüzde 24 daralırken, Honda satışlarını artıran üç markadan biri olmayı başardı. Honda'nın satışları yüzde 12 artışla 20 bin 400 adet olarak gerçekleşti. Binek otoda 2017'de 11'inci sırada yer alan marka, 2018 Ocak- Eylül'de altıncı sıraya yükseldi. Eylülde ise ikinci oldu.



KİLO BAŞINA İHRACAT 7.34 $ OLDU

YILIN ilk dokuz ayında otomotiv sanayisinde ihracatın oranı yüzde 83.3'e çıktı. Bu dönemde üretilen her 100 aracın 83'ün ihraç edildi. Otomotiv sanayisinin kilo başına ihracat değeri ise Türkiye genelinde yüzde 6.8 artışla 6.87 dolardan 7.34 dolara yükseldi. Kilogram başına ihracat, otomotivin kalbinin attığı Bursa'da 7.5 artışla yüzde 7.70 dolardan 8.28 dolara çıktı.



HİBRİT 2019'DA GELECEK

BUGÜNE kadar 10 milyon satan Honda CR-V baştan aşağı yenilendi. Türkiye'de dört farklı versiyon ile satışa çıkan yeni CR-V'nin fiyatları 265-307 bin TL arasında değişiyor. CR-V'nin hibrit versiyonu ise 2019'un ikinci yarısında gelecek.