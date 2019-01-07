Beşi bir yerde

2018’e Türkiye’de fabrikaları bulunan markaların ürettiği modeller damga vurdu. Pazarda en çok satan 10 binek otomobilin beşi Türkiye’de üretildi. Yerli otomobillerin pazar payı yüzde 33.6’ya yükseldi

Otomotiv pazarı son iki ayda devreye giren ÖTV ve KDV indirimiyle toparlansa da yılı yüzde 35 daralma ile kapattı. 2018'de 486 bin 321 adet binek otomobil, 134 bin 616 adet ticari araç olmak üzere 620 bin 937 adet araç satıldı. Yaklaşık 20 bin adetlik ağır ticari satışları da eklenince toplam otomotiv pazarı 640 bin adet olarak gerçekleşti. 2018'de Türkiye'de üretim yapan markaların binek model yatırımları meyvesini verdi. Yeni modellerle birlikte yerli üreticilerin satışları arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre en çok satan 10 binek otomobilin ilk beşi Türkiye'de üretilen modeller oldu.



YÜZDE 100'E YAKLAŞTI

Fiat Egea Sedan 34 bin 60 adetle ilk sırada bulunurken Renault Megane Sedan 29 bin 381 adetle ikinci, Renault Clio 26 bin 460 adetle üçüncü, Honda Civic Sedan 23 bin 799 adetle dördüncü, Toyota Corolla Sedan ise 23 bin 576 adetle beşinci oldu. Türkiye'de üretilen Hyundai i20 ise 11 bin 426 adetle en çok satanlar listesinde 12'inci sırada yer aldı. 2018'de Türkiye'de üretim yapan firmaların toplam otomobil satışları içindeki yerli modellerin payı yüzde 100'e yaklaştı. Renault'nun satışları içindeki yerli modellerin payı yüzde 72.5, Honda'nın yüzde 83.0, Toyota'nın yüzde 88.4, Tofaş ise yüzde 96.6



İTHALATIN PAYI DÜŞTÜ

2013'DE yüzde 77.9 olan ithalatın payı 2018'de yüzde 66.4'e düştü. 2017'de bu oran yüzde 70.0 seviyesindeydi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2018 sonu itibarıyla yerli otomobillerin payı ise 33.6'a çıktı. 2018'de 163 bin 405 adedi yerli otomobil satıldı.