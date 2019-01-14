İlk milli pil Gölcük’ten

Hibrit Transit’in seri üretimi için hazırlanan Ford Otosan, bu araçlarda kullanılan pili de Gölcük’te üretecek. Türk mühendislerin geliştirdiği pilin yerlilik oranı yüzde 30

Türkiye'de hibrit araç üreten ikinci firma olmaya hazırlanan Ford Otosan, seri üretim için gün sayıyor. Şirket, Kocaeli-Gölcük fabrikasında ürettiği Transit Custom ve Tourneo Custom'ın hibrit versiyonlarını 2019'un ilk çeyreğinde devreye alacak. Yüzde 100 elektrikli versiyonların üretim hedefi ise 2020… İlk etapta bin adet hibrit araç üretimi planlayan Ford Otosan, talebe bağlı olarak kapasiteyi 10 bin adede kadar çıkarabilecek.

2018'in sonlarında deneme üretimlerine başlayan Ford Otosan, aynı zamanda bu araçlarda kullanılan pili de Kocaeli'nde üretecek. Bunun yanı sıra pil teknolojisini şirketin Ar-Ge merkezinde geliştirmeyi başardı. Her yıl cirosunun yaklaşık yüzde 3'ünü araştırma ve geliştirme için ayıran Ford Otosan'ın Ar-Ge merkezinde 1500 mühendis görev yapıyor.



YÜZDE 30 YERLİLİK

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye otomotiv sanayisinde pil üretimi yapan ilk ve tek firma olduklarına dikkat çekti. Söz konusu pilin Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini söyleyen Yenigün, pildeki yerlilik oranının yüzde 30 olduğunu açıkladı. Yenigün, Türkiye'de üretilecek hibrit araçların İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edileceğini ifade etti. Bu arada 20 adet prototip Transit Custom hibrit araçların İngiltere'deki test sürüşleri başarıyla sonuçlandı. Ford Otosan, hibrit araçların test edilmesi için Kocaeli Belediyesi'ne dört araç verecek.



HEDEF 40 HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ

Amerikan otomotiv devi Ford, hibrit ve elektrikli araçlara 4.5 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Ford Otosan, ortağı Ford Motor'un 2022'ye kadar 40 adet hibrit ve elektrikli araç geliştirme hedefine katkıda bulunuyor.



OTOMOTİV SANAYİSİ SINIF ATLADI

Türkiye'de hibrit otomobil üreten firma sayısı üçe çıkıyor. Toyota'dan sonra Oyak Renault ve Ford Otosan da hibrit araç üretecek. Türkiye dünyada hibrit üretimi gerçekleştiren az sayıdaki ülkeler arasına girecek. Otomotiv sanayi sınıf atlayacak. Türkiye'de ilk hibrit üretimini 2016 sonunda Toyota yaptı. 2017'de hibrit yatırımı için teşvik alan Oyak Renault, Bursa'daki fabrikasında Clio başta olmak üzere, markanın diğer modelleri için de hibrit motor üretecek.



BENZİNLİ MOTOR BATARYAYI ŞARJ EDİYOR

Ford Otosan tarafından üretilen plugin- hybrid teknolojisine sahip araçta 117 kw elektrikli motor ve 1.0 ecoboost 120 bg motor bulunuyor. Elektrikli motor 50 km menzile sahip. Benzinli motor menzil artırıcı olarak görev yapıyor. Yani sadece bataryaları şart ediyor. Bu sayede aracın menzili 500 km'ye kadar çıkıyor.