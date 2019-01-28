Toyota Avrupa’da birçok ülkeden önce Türkiye’de dizel satışına son verdi. Adapazarı’nda üretilen yeni Corolla Sedan’la birlikte dizel bitecek. Bütün Toyota modelleri benzinli ve hibrit olacak

Emisyon skandalı otomotiv dünyasında taşları yerinden oynattı. Dizel modası sona erdi. Alternatif yakıtlarla çalışan araçların ise yıldızı parladı. Avrupa'da birçok ülkede dizel araçlara getirilen yasaklar ve otomotiv firmalarının dizel üretmeme kararları ile birlikte satışlar dibe vurdu. Dizelden uzaklaşan markaların başında Toyota geliyor. 2018'de İtalya başta olmak üzere Avrupa pazarlarında dizel satmayacağını açıklayan Japon marka, Türkiye'de sessiz sedasız dizelin fişini çekti.



RAV4 YENİLENDİ

Adapazarı'nda üretilecek yeni Corolla Sedan'la birlikte Toyota'da dizel motor seçeneği olmayacak. Corolla, benzinli ve hibrit versiyonları ile satılacak. Toyota'da sadece pick-up modeli Hilux'da dizel motor bulunuyor. Yeni Rav4'ün Barselona'da düzenlenen uluslararası basın toplantısında konuşan Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama CEO'su Ali Haydar Bozkurt, dünyada dizel modasının yerini hibritin aldığını söyledi. Toyota'nın 2020'de her modelin bir hibrit versiyonu hedefinin Türkiye'de 2019'da hayata geçtiğini kaydeden Bozkurt, şunları söyledi: "Türkiye'de hibrit otomobil satın alırım diyenlerin oranı iki yıl içinde yüzde 2'den yüzde 34'e çıktı. Bizim toplumumuz yeni teknolojilere hızlı adapte oluyor. Hibrit teknolojisini öğrenince, dizel almayı anlamlı bulmuyor. Ayrıca hibrit modellerin fiyatları vergi teşviği ile makul seviyeye geliyor. Yeni Rav4 hibritten de ümitliyiz."



RAV4'DE YENİ HİBRİT MOTOR VAR

Yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak yeni Rav4, 222 bg gücünde 2.5 lt'lik hibrit motor ve devamlı dört çeker seçeneği ile Türkiye'ye gelecek. Yeni Rav4, markanın dördüncü jenerasyon kendi kendini şarj eden hibrit sisteminin ilk kullanıldığı model. Daha kompakt hale getirilen hibrit sistemde, yeni bataryalar yüzde 11 daha hafif ve şanzıman kaybı öncekine oranla yüzde 25 daha az.



DÖRDÜNCÜLÜK GARANTİ

Toyota, 2019'da daralması beklenen pazarda hedef yükseltti. Yılın ilk çeyreğinde Corolla Sedan, ikinci çeyrekte RAV4 ve Camry ile üçüncü çeyrekte Corolla Hatchback'i satışa sunmaya hazırlanan Toyota, hedefine yeni modellerle ulaşacak. 2018'de pazarda beşinci olan Toyota'nın 2019'daki hedefi dördüncülük. 2019'da 400 bin adetlik pazar tahmini yapan Bozkurt, şöyle devam etti: "Pazarda dördüncü sıraya çıkarız. Hatta üçüncülüğü de zorlarız. Ama 34 binden 28-30 bin adete gerilemek, düşüştür sonuçta. Biz de pazar ortalaması kadar olmasa da düşüş yaşayacağız. Buna rağmen payını artıranlardan biri olacağız."



600 BİN ADEDİN ALTI RİSK

Türkiye'de otomotiv yatırımlarının bir milyonluk pazara göre yapıldığını söyleyen Bozkurt, pazarın 600 bin adet seviyesine inmesinin sektör için riskli olduğunu kaydetti. Bozkurt, "Belki bir yıl çok hissedilmeyebilir. Sektör bir şekilde dayanabilir. Ama iki veya üç yıl pazar bu seviyenin altında kalırsa, sektör açısından üstesinden gelinmesi zor bir süreç başlar. Bayi ağından başlamak üzere her kesimde küçülme yaşanır" dedi.