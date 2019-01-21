Dünya yerli dedi

ABD, Almanya, Fransa, Japonya gibi ülkelerde tüketiciler yerli otomobil markalarını tercih ediyor. Son yıllarda Türkiye’de de benzer bir durum yaşanıyor. Türkiye’de üretilen yerli modellerin satışı artıyor

Son altı yıldır sürekli büyüyen global otomotiv pazarı 2018'de frene bastı. Global satışlar yüzde 0.2 düşüşle 96.5 milyon adet olarak gerçekleşti. 2017'de 26 milyonu ticari araç, 70.8 milyon adeti otomobil olmak üzere toplam 96.8 milyon adet araç satılmıştı. Dünyanın en büyük otomotiv pazarları incelendiğinde en çok satan modellerin o ülkelerin markalarına ait olduğu görülüyor. Bu tablo 2018'de de değişmedi. ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerde tüketiciler, kendi ülkelerinin damgasını taşıyan markaları tercih etti. Ya da kendi ülkelerinde üretim yapan markaları satın aldı.



PAZARDA DENGE DEĞİŞTİ

Son yıllarda Türkiye'de de benzer bir eğilim var. Tüketiciler, artık Türk işçi ve mühendislerin emeği ile üretilen otomobilleri tercih ediyor. Bunun sonucunda otomotiv pazarında ithal-yerli dengesi değişmeye başladı. İthal otomobillerin pazar payı gerilerken, Türkiye'de üretilen modellerin pazar payı hızla arttı. Bu değişim 2018'de hızlandı. Pazarda en çok satılan ilk beş otomobil yerli oldu. İthal otomobilin pazar payı yüzde 70'den yüzde 63.3'e düştü. Türkiye'de üretilen otomobillerin payı ise 6.7 puan yükselerek yüzde 36.7'e çıktı. Tahminlere göre 2019'da 220 bin adeti ithal olmak üzere Türkiye'de toplam 350 bin binek otomobil satılacak. İthal otonun payı yüzde 62.8'e gerileyecek.



ALMANYA: VW GOLF

Almanya'da en çok satan marka 541 bin adetle Volkswagen oldu. Alman tüketıcıler 2018'de en çok VW Golf modelını tercih etti. Golf 211 bin adet sattı.



JAPONYA: NISSAN NOTE

2018'de en çok satan marka 1 milyon 508 bin adetle Toyota, en çok satan model ise 136 bin 324 adetle Nissan Note oldu.



TÜRKİYE: FIAT EGEA SEDAN

Türkıye'de Renault 85 bin adetle pazarın lideri oldu. tüketicilerin en çok tercih ettiği modeL Fıat Egea ıse 34 bin adet sattı.



İNGİLTERE: FORD FIESTA

İngiltere'de pazarın bir numarası 254 bin adetle ford oldu. en çok satan modeller listesınde ise 95 bin adetle Ford Fiesta ilk sırada yer aldı.



FRANSA: RENAULT CLIO

Fransa'da en çok satan marka Renault oldu. Ana üretım merkezi Bursa olan Renault Clıo 123 bin adetle en çok satan modeller listesine adını yazdırdı.



ABD: FORD F-150

ABD'de en çok satılan marka Ford oldu. En çok tercıh edilen model ise 87 bin adetle F-150 pıck-up oldu. F-150 açık ara fark attı.