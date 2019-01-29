Toyota Türkiye’nin hibrit üssü oluyor

Japon otomotiv devi Toyota, 230 milyon euroluk yatırım yaptı, hibrit Corolla Sedan’ın üretimine Sakarya’da başladı. Yeni model, Türkiye’yi hibrit üretim üssü haline getirecek

Toyota Otomotiv Sanayi, "Made in Turkey" imzalı 12'nci nesil Toyota Corolla Sedan modelinin üretimine başladı. Hibrit versiyona sahip Yeni Corolla Sedan, Japonya dışında ilk kez Türkiye'deki üretim tesislerinde uygulamaya başladığı TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda üretilecek.



2 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Toyota C-HR ile aynı üretim bandında üretimi gerçekleşecek. Yeni Corolla Sedan, fabrikayı Türkiye'nin hibrit üssü yapacak. 230 milyon euro yatırım bedeliyle hayata geçirilen 12'nci nesil Corolla projesiyle Toyota'nın Türkiye'ye yaptığı yatırım tutarı 2.08 milyar euroya yükseldi.

Törende Yeni Corolla Sedan'ın hibrit versiyonunun direksiyonuna geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu yeni araçla birlikte Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilen araçların üçte ikisinden fazlası hibrit teknolojisine sahip oldu" dedi. Yeni yatırımın Türkiye'ye otomotivde büyük sıçrama yaptıracağını söyleyen Oktay, "Türkiye'de yatırım yapan şirketleri kendi şirketlerimizden ayırmadık" diye konuştu. Oktay, üretimde emeği geçenlere de teşekkür etti.



İKİ FARKLI MOTOR

Yeni Toyota Corolla Sedan iki farklı motor alternatifiyle üretilecek. Kendi kendini şarj eden 1.8 litre hacimli hibrit sistem 122 HP güç üretirken bu motor günlük sürüşün yüzde 50'sini 'Sıfır emisyon' sürüşle tamamlama imkânı sunuyor. İkinci motor seçeneği olan 1.6 litre hacimli benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı potada eritiyor. 132 HP güç üreten motor altı ileri manuel şanzıman dışında isteğe bağlı olarak bir CVT otomatik şanzımanla da donatılabiliyor. Yeni Toyota Corolla Sedan standart olarak markanın en güncel aktif güvenlik sistemi olan Toyota Safety Sense ile donatılacak.



DÖNÜM NOKTASI

Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO'su Dr van Zyl, Sakarya'yı memleketleri gibi gördüklerini belirterek, "Bugün Toyota Otomotiv, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasını kutluyoruz. Bugün, bu fabrikada yeni bir model daha, 12'nci nesil Yeni Corolla Sedan'ın seri üretimine başlamanın gururunu duyuyoruz. Corolla modelimiz ilk defa hibrit motor seçeneği ile üretiliyor ki hibrit modellerimiz Avrupa ve global stratejimizin tam merkezinde yer alıyor. Toyota C-HR'ın yanı sıra Corolla Sedan'ın da 2020 yılına kadar yüzde 50 hibrit satış hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.



TÜRKİYE'YE GÜVENİN YANSIMASI

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkan ve CEO'su Toshihiko Kudo, "12'nci nesil Toyota Corolla Sedan için hazırlanırken, Türkiye'de ürettiğimiz ilk model olan 7'nci nesil Corolla modelini 1994'te üretirken duyduğumuz heyecan ve coşkuyu yine duyduk" diye konuştu. Bu yatırımın Toyota'nın Türkiye'ye duyduğu güveni yansıttığını ifade eden Kudo, "Hibrit teknolojisi ve TNGA altyapısında C-HR ile elde etmiş olduğumuz bilgi birikimini yeni Corolla'ya başarıyla aktardık. Toyota Türkiye olarak Toyota'nın Avrupa'daki şirketleri arasında en yüksek üretim hacmine sahibiz. Yıllık üretim kapasitemizin neredeyse tamamı olan 280 bin adedi kullanarak ve üretimin yüzde 90'ını ihraç ederek Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz" dedi.



4.4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

1992'de kurulan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bugün 5 bin kişiyi istihdam ediyor. Sakarya'daki tesiste Japon markanın en çok talep edilen modelleri Corolla ve C-HR'ı üretiliyor. 1994'ten bu yana kümülatif üretim 2.4 milyon adede ulaştı. Toyota, 2017'de 4.4 milyar dolarlık ihracat yaptı.