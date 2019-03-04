Türkler’in Cenevre çıkarması

150’den fazla dünya ve Avrupa prömiyerinin yapılacağı Cenevre Otomobil Fuarı’nda Türkiye gövde gösterisi yapacak. Bursa’da üretilen Clio ve Egea ailesinin yeni üyesi Tipo Sport ilk kez sergilenecek

Otomotiv dünyasının en büyük şovlarından biri olan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını yarın açıyor. Bu yıl 89'uncusu düzenlenen fuarda 199 otomotiv, otomotiv yan sanayi ve teknoloji firmaları, yeniliklerini sergileyecek. 150'den fazla dünya ve Avrupa prömiyerinin yapılacağı fuarda, Türkiye gövde gösterisi yapacak. Cenevre Fuarı'nın en büyük sürprizi yenilenen Renault Clio olacak. Bursa'da Oyak Renault tesislerinde üretilen Clio'nun dünya tanıtımı fuarda gerçekleştirilecek. Bugüne kadar toplam 15 milyon adet satan Clio'nun ana üretim merkezi Türkiye… İlki 1990'da lanse edilen Clio, satışa sunulmasından bu yana Renault Grubu'nun dünyada en çok satılan modeli oldu. Fransızların favori otomobili olmakla kalmayan model, 2013'ten bu yana Avrupa'da B segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Ayrıca, Avrupa'da en çok satan binek otomobiller arasında VW Golf'ten sonra ikinci sırada bulunuyor. Yeni Clio, Renault tarafından geliştirilen E-Tech hibrit motorunu sunan ilk model olacak.



500 BİN ADET ÜRETİLDİ

Fuardaki bir başka Bursalı ise Egea olacak. Tofaş'ın 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği; Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesinin yeni üyesi Sport, Cenevre'de tanıtılacak. Fiat'ın 2001'de üretimine son verdiği Bravo/Brava'nın yerine geçen Egea, selefinin üstünde bir başarı yakaladı. 1995'te yollara çıkan Bravo/ Brava 10 yıllık ömrü boyunca 406 bin adet üretildi. Egea ise üç yılda 500 bin adetlik üretim rakamına ulaştı.



CENEVRE'DE 8 MARKA YOK

Otomobil fuarları kan kaybediyor. Son yıllarda otomobil markaları çeşitli gerekçelerle fuarlara katılmıyor. Cenevre de bu durumdan etkilenen fuarlar arasına eklendi. Fuara Opel, Infiniti, DS, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover ve Volvo katılmıyor.



ZIYARETÇİ SAYISI 50 BİN AZALDI

Cenevre'ye katılmayan sekiz markanın gerekçesinin ziyaretçi sayısının azalması olup olmadığı bilinmiyor. Ama son yıllarda ziyaretçi sayısında azalma görülüyor. Fuarı 2000'de 714 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı 2018'de 662 bin kişiye düştü. Ziyaretçi sayısı 50 bin kişi azaldı.



GÖVDE GÖSTERİSİ

Bursalı Clio ve Egea'dan başka kişiye özel VIP araçların iç tasarımını yapan Türk firmalar da Cenevre'de şov yapacak. Fuarda DizaynVip, Okçu ve Ertex, fuarda kişiye özel tasarlanan VIP araçlarını sergileyecekler.