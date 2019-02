Avrupa’da pazar payını yüzde 34.6’ya çıkaran SUV’lar terminatör gibi diğer segmentleri bir bir yok ediyor. Bir dönem çok popüler olan MPV’lerin payı 2018’de yüzde 2.1 düşüşle yüzde 5.7’e geriledi

Avrupa'da SUV satışları önceki yıllara göre daha yavaş olsa da artmaya devam ediyor. 2018'de SUV satışları yüzde 19'luk artışla 5.4 milyon adede yükseldi. JATO verilerine göre SUV'ların pazar payı 5.4 puan artarak 34.6'ya çıktı. SUV araçların pazar payı artarken, kompakt otoların payı yüzde 17.8'e, sedanların payı yüzde 6.7'e ve MPV'lerin payı da yüzde 5.7'e geriledi.



MPV'LER YOK OLACAK

Özellikle Avrupa'da bir dönem geniş aileler tarafından büyük ilgi gören MPV'lerin sonu yaklaştı. MPV araçların son bir yıldaki pazar kaybı 2.1 puan oldu. Son birkaç yıldır pazar payı gerileyen sedan otolardaki kayıp yüzde 1.2'de kaldı. 2018'de pazar payını artıran ilk beş marka Jeep, Dacia, Seat, Peugeot ve Volkswagen, bu başarıya SUV modeller sayesinde ulaştı. Jeep'in pazar payı yüzde 0.69'dan yüzde 1.07'e, Dacia'nın pazar payı yüzde 3.04'den yüzde 4.30'a, Seat'ın pazar payı yüzde 2.57'den yüzde 2.89'a, Peugeot'un payı 5.92'den yüzde 6.23, VW'nin payı ise yüzde 10.90'dan yüzde 11.20'e yükseldi. Avrupa'da pazar payını en çok artıran otomobiller listesi de SUV araçlara olan talebi açıkça ortaya koyuyor. 2018'de pazar payı artan 10 otomobilin 10'u da SUV oldu. Bu otomobiller arasında: VW T-Roc, Citroen C3 Aircross, Seat Arona, Skoda Karoq, Hyundai Kona, Jeep Compass, Opel Crossland, Ford Ecosport, Volvo XC40 bulunuyor.



35 MARKADAN 93 MODEL

Talebin artmasıyla birlikte, otomotiv firmaları da birer birer SUV üretmeye başladılar. Neredeyse SUV aracı olmayan marka kalmadı. Bugün küresel otomobil pazarında 170'e yakın SUV satışa sunuluyor. Yeni modellerle birlikte bu sayı her geçen gün artıyor. Türkiye'de satılan marka ve model sayısı 2018'e göre arttı. Bugün itibarıyla piyasada 35 markanın 93 modeli satışa sunuluyor. Türkiye'de de en çok SUV modeli bulunan markalar arasında Mercedes- Benz, BMW, Audi ve Kia bulunuyor



TÜRKIYE'DE SATILAN HER 4 OTODAN 1'I SUV

Türkiye'de Ocak 2019'da toplam 2 bin 725 adet SUV araç satışı gerçekleşti. Buna göre SUV'ların pazardan aldıkları pay yüzde 24.8'e yükseldi. 2017'de bu oran yüzde 16.6, 2018'da 21.9 seviyesindeydi. Bu arada 2019'un ilk ayında SUV pazarının lideri 387 adetle Hyundai Tucson oldu. 2018'in lideri Nissan Qashqai beş adet farkla ikinci sıraya geriledi. Dacia Duster 252 adetle en çok satan SUV araçlar arasında üçüncü sırada yer aldı.



İHRACATÇILARIN 3'TE 1'İ ADINI AÇIKLAMADI

Türkiye ihracatının 13 yıldır lideri otomotiv endüstrisinde 2018'in şampiyonları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) TİM verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, toplam 31. 6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Onu Toyota ve Tofaş izledi. Otomotivde en fazla ihracat yapan firmalar listesinde, genelde vergi listelerinde görmeye alışık olduğumuz bir gelişme yaşandı. Listedeki 100 firmadan 28'i adının açıklanmasını istemedi.



2019'A İYİ BAŞLANGIÇ

OİB verilerine göre 2019'a iyi bir başlangıç yapan otomotiv, ocakta yüzde 1.9 artışla 2 milyar 330 milyon dolar ihracat yaptı. Otomotivin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 17.7 oldu.



OTOCULARDAN BANKALARA SİTEM

Otomobil yetkili satıcıları tek çatı altında toplayan OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, bankacıların otomotiv sektörünü yalnız bıraktığını söyledi. ÖTV ve KDV indirimine rağmen satışların düşük kaldığına değinen Şahsurvaroğlu, şunları söyledi: "Devletimiz vergi indirimleri ile araç satış pazarını desteklemeye çalışıyor. Ancak sadece vergi indirimiyle pazarı yeterli derecede hareketlendiremediğimizi görüyoruz. Çünkü 'kredilere ulaşım' konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bankacılık sistemi ne yazık ki bu süreçte otomotiv sektörünü çok yalnız bıraktı. Gerek ticari kredilerde şirketlerimize yaşattıkları, gerekse taşıt kredilerindeki uygulamaları sektörü durma noktasına getirdi."



ÜRETİM 109 BİNE GERİLEDİ

Türkiye otomotiv sanayisinin toplam üretimi Ocak 2019'da yüzde 12 azalarak 109 bin 871 adede geriledi. Otomobil üretimi yüzde 16 azalışla 71 bin 397 adet oldu. İç pazardaki daralmanın etkisiyle üretim daralırken, ihracatta denge korundu. Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1, otomobil ihracatı yüzde 20 azaldı. Ocakta 58 bin 897 adedi otomobil olmak üzere toplam 93 bin 760 adet araç üretildi.



1 MİLYON ARACI 16 YILDA 2 MİLYONU 5 YILDA ÜRETTİ

Hyundaı, Güney Kore dışındaki ilk fabrikasını Türkiye'de açtı. 1997'de İzmit Hyundai Assan tesislerinde başlayan üretim ilk zamanlarda düşük gerçekleşti. İlk 10 yılda 100 bin adet olan yıllık üretim kapasitesi, 2013'ten itibaren yıllık 200 bin adede ulaştı. Türkiye'de 21 yılını geride bırakan Hyundai Assan, beş yıl önce 1 milyonuncu aracını üretti. Şirket, iki milyonuncu araç üretimini ise 2019'un başlarında gerçekleştirecek. Bir milyonuncu aracını 16 yılda üreten Hyundai Assan, iki milyonuncu araç üretimine sadece beş yılda ulaşmış olacak.



İHRACAT GELİRİ 2 MİLYAR $

Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, yeni yatırımlarla üç milyonuncu araca kısa sürede ulaşacaklarını söyledi. 2018'de İzmit'te 203 bin adet üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Oh, üretimin yüzde 90'dan fazlasını başta AB olmak üzere 45'i aşkın ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti. 2018'de 190 bin 347 adet ihracat yapan Hyundai Assan, 2 milyar doların üzerinde ihracat geliri elde etti. Hyundai Assan, adet bazında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları sıralamasında beşinci, ihracat gelirinde dördüncü oldu. Şirket, Almanya'ya 36 bin 377 adet, İngiltere'ye 32 bin 552 adet, İtalya'ya 18 bin 470 adet, Fransa'ya 14 bin 787 adet, İspanya'ya ise 14 bin 576 adet ihracat gerçekleştirdi.



1.28 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Türkiye'nin dördüncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2018 finansal sonuçlarını açıkladı. Tofaş, Türkiye otomotiv sektörü üretiminin yüzde 19'unu, ihracatının da yüzde 18'ini tek başına gerçekleştirdi. 2018'de 243 bin araç ihracatından 3 milyar dolarlık gelir elde eden şirket, 1.28 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Tofaş'ın 2018 gelirleri yüzde 7 artışla 18.6 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin net karı 1.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Tofaş, aynı zamanda yüzde 94'lük pay ile iç pazarda yerli üretimden en fazla araç satan firma oldu.



VOLKSWAGEN'İN 'KAYASI' TÜRKİYE'DE

Volkswagen SUV ailesinin yeni üyesi T-Roc, Türkiye'de satışa sunuldu. T-Roc, ismini İngilizce "kaya" anlamına gelen rock kelimesinden alıyor. İlk etapta 1.5 TSI 150 bg ACT benzinli motor 7 ileri DSG şanzımanla ile tüketicilerin beğenisine sunulan Volkswagen T-Roc'ın fiyat etiketi 192 bin TL'den başlıyor. 250 nm tork gücüne sahip olan T-Roc, 0-100 km/s hızlanma süresi 8.4 saniye.



MERCEDES-BENZ X-CLASS'A YENİ MOTOR

Mercedes-Benz'in pickup modeli X-Class, yeni V6 motor seçeneği X 350 d 4MATIC'i 327 bin TL'den Türkiye'de satışa sunuldu. 258 bg (190 kW), 6 silindirli dizel motoru ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte yeni Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC asfalt ve asfalt dışı yollarda etkileyici bir sürüş keyfi sunuyor.