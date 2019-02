Elektrik alamadık

Avrupa’da hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları 1 milyona dayandı. Pazar payı ise yüzde 6.8 yükseldi. Türkiye’de bugüne kadar sadece 632 adet elektrikli otomobil satıldı. Hibrite olan talep ise hızla artıyor

Avrupa'da alternatif yakıtlarla çalışan hibrit ve elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyüyor. 2018'de alternatif yakıtlarla çalışan araç satışı yüzde 28 artarak 944 bin 800 adetle rekor kırdı. 2017'e göre alternatif yakıtlarla çalışan araçlar yaklaşık 200 bin daha fazla sattı. 2017'de yüzde 4.8 olan pazar payı, yüzde 6.8'e yükseldi.

2018'de pazarda satılan araçların 195 bin adeti elektrikli, 180 bin adedi plug-in hibrid ve 555 bin adeti hibritlerden oluştu. Yapılan tahminlere göre 2019'da 1.5 milyon adetin üzerinde alternatif yakıtlarla çalışan araç satılacak.



TÜRKİYE'DE SATIŞI AZ

Türkiye'de ise hibrit ve elektrikli araç pazarı Avrupa ülkelerine göre çok küçük. Türkiye'de alternatif yakıtlarla çalışan otomobil satışları 2018'de 4 bin 54 oldu. 2018'de 155 adet elektrikli, 3 bin 899 adet hibrit satışı gerçekleşti.

Türkiye'de 2012'den bu yana uygulanan teşviklere rağmen elektrikli otomobil satışları oldukça düşük. Son sekiz yıldaki toplam satış sadece 632 adet. Satışların düşük olmasının nedeni olarak elektrikli oto fiyatlarının yüksek, şarj istasyonu sayısının ise yetersiz olması gösteriliyor. Ayrıca model sayısının az olması da talebi olumsuz etkiliyor. Bugün itibarıyla elektrikli Renault ZOE, BMW i3, Smart EQ ve Jaguar i-PACE modelleri satılıyor.



HİBRİTE TALEP ARTIYOR

Avrupa'nın gelişmiş pazarlarına göre satış rakamları düşük olsa da Türkiye hibrit potansiyeli en yüksek ülkelerden biri. 2018'de hibrit otomobil satışı 3 bin 899 adet oldu. Teşvik uygulanmaya başlandığı 2016'dan bu yana gerçekleşen satışlar ise 9 bin 416 adet olarak gerçekleşti.

Pazarın büyümesi için satışa sunulan hibrit sayısının artması ve uygulanan teşvik kapsamının genişletilmesi gerekiyor.

Türkiye'de BMW, Hyundai, Kia, Lexus, Porsche ve Toyota olmak üzere altı markanın hibrit modelleri satılıyor. 2019 ve 2020'de hibrit model sayısı artacak. İki yıl içinde Türkiye'de hibrit satışlarının ikiye katlanması bekleniyor.



NORVEÇ'TE HER İKİ OTODAN BİRİ ELEKTRİKLİ

Leaseplan'ın Elektrikli Araçlara Hazırlık Endeksi'nin sonuçlarına göre, elektrikli araçların şarj altyapısı ve elektrikli araçlara ulaşılabilirlik 2018'de önemli ölçüde arttı. Elektrikli devrimine en hazırlık ülkeler Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya oldu. Satılan her iki otodan birinin elektrikli olduğu Norveç, liderliğini sürdürdü.



TÜRKİYE'DE ŞARJ İSTASYONU BİN 500 ADET

Halka açık en çok elektrikli şarj istasyonu bulunan ülke 83 bin 196 adet ile Hollanda olurken, bu ülkeyi 37 bin 405 adet ile Almanya, 34 bin 558 adet ile Fransa takip etti. 2018'de Hollanda'da bin kişiye 4,8 adet, Norveç'te 4,5 adet elektrikli şart istasyonu düştü. Türkiye'de elektrikli şarj istasyonu sayısı bin 500 civarında.



DİZELİN PAYI 17 YIL ÖNCEYE GERİLEDİ

Avrupa'da dizel satışları 2018'de yüzde 18 düşüşle 5.59 milyona geriledi. Dizelin payı ise 8 puan azaldı ve yüzde 36 oldu. Böylece dizelin payı 2001'den bu yana en düşük seviyeye indi. Bir zamanlar yüzde 70'leri zorlayan dizelin payı 2014'de yüzde 53.1'e, 2015'de yüzde 51.6'ya, 2016'da yüzde 49.5', 2017'de ise 43.7'e geriledi.