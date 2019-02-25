Şov başlıyor

Avrupa’nın en önemli ikinci otomobil fuarı olan Cenevre’de, elektrikli ve hibrit modeller şov yapacak

Bu yıl 89'uncusu düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nın açılışına günler kaldı. Kapılarını 5-6 Mart tarihlerinde önce basın mensupları için açacak fuar, 7-11 Mart tarihleri arasında ise otomobil severleri ağırlayacak. Otomobil tutkunlarının merakla beklediği fuarda sergilenecek modeller de belli olmaya başladı. Avrupa'nın en önemli ikinci fuarında ses getirmesi beklenen bazı modeller şöyle...



KORANDO BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

SSANGYONG'UN, yenilenen SUV modeli Korando'nun dünya tanıtımı yapılacak. Yeni Korando, akıllı adaptif hız sabitleme, acil durum fren sistemi, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve ileri çarpışma uyarısı gibi teknolojiler sunacak.



ELEKTRİKLİ OTODA İDDİALI

FRANSIZ otomotiv devi Peugeot, yüksek performanslı bir elektrikli otomobil serisi geliştireceğini açıklamıştı. Marka bu yeni serinin ilk üyesi Peugeot Sport Engineered 508 konseptini Cenevre'de sergileyecek.



3 YENİ MODEL SERGİLİYOR

MITSUBISHI, Engelberg Tourer modeli ile Yeni ASX'nın dünya, yeni L200'ün ise Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek. Yakıt ve enerji tasarrufu sağlayan "Dendo Drive House" sistemini tanıtacak.



RENAULT'NUN İLK HİBRİTİ

RENAULT, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio'nun beşinci nesli olan Yeni Clio'yu tanıtıyor. Clio'nun dış tasarım olgunlaştırılırken, iç tasarım ise yeniden yaratıldı. Yeni Clio, Renault tarafından geliştirilen E-Tech hibrit motorunu sunan ilk model olacak. Markanın bir başka yeniliği de Twingo…



ALTI MODEL TANITACAK

MERCEDES-Benz, Cenevre Otomobil Fuarı'na farklı otomobil ve hafif ticari araç lansmanlarıyla damga vurmaya hazırlanıyor. Fuar, Mercedes- Benz CLA Shooting Brake'ten GLC'ye altı farklı dünya tanıtımına ev sahipliği yapacak. Mercedes- Benz CLA Shooting Brake dışında marka, ilk kez Concept EQV modelini ve yenilenen Mercedes- Benz GLC'yi otomobil tutkunlarının beğenisine sunacak.



CENEVRE'YE ADRENALİN VERECEK

SUBARU, Cenevre Otomobil Fuarı'nda "Subaru Viziv Adrenaline' adını verdiği konsept otomobilini tanıtacak. Fuarda ayrıca Boxer motor ve elektrikli motorun birlikte kullanıldığı hibrit e-Boxer motora sahip iki Subaru modelinin de ilk gösterimi gerçekleştirilecek.



500 ADET ÜRETİLECEK

İNGILIZ Aston Martin, "Project 003" kod adlı hiper otomobilini ilk kez tanıtacak. "Project 003" (003 Projesi), Aston Martin Valkyrie ve Valkyrie AMR Pro'nun (eski adıyla 001 ve 002) ardından Aston Martin tarafından geliştirilen üçüncü hiper otomobil. Sadece 500 adet üretilecek "Project 003", 2021'de satışa sunulacak.