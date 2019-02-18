Türkiye ilk 10’a girecek

Türkiye, 2019 sonunda Avrupa’da en çok hibrit satılan ilk 10 ülke arasına adını yazdıracak. 2019’da hibrit pazarı üç kat büyüyerek 13 bin adetin üzerine çıkacak

2018'de Türkiye'de 3 bin 899 adet hibrit otomobil satıldı. Teşvik uygulanmaya başlandığı 2016'dan bu yana gerçekleşen satışlar ise 9 bin 416 adet oldu. Avrupa'nın gelişmiş pazarlarına göre satış rakamları düşük olsa da Türkiye hibrit potansiyeli en yüksek ülkelerden biri… Hibrit pazarından aslan payını alan Toyota'nın hibrit ailesine Corolla da eklendi. Adapazarı Toyota tesislerinde sadece benzinli ve hibrit versiyonları üretilen yeni Corolla'nın, Türkiye'de hibrit satışlarına doping yapması bekleniyor. Bugün pazarda BMW, Hyundai, Kia, Lexus, Porsche ve Toyota'nın hibrit modelleri satılıyor.



İNGİLTERE İLK SIRADA

Yapılan tahminlere göre 2019 sonunda hibrit satışları 2018'e göre üçe katlanarak 13 bin adetin üzerine çıkacak. Bu gerçekleşirse Türkiye en çok hibrit satılan ülkeler arasında üst sıralara tırmanacak. En büyük 10 hibrit pazarından biri olacak. Bugün Avrupa'daki en büyük hibrit pazarı İngiltere. Onu Almanya, Norveç, İsveç ve Fransa izliyor.

TEŞVİK GENİŞLETİLSİN

2019'da toplam satışları içinde hibrit modellerin payının yüzde 44'e yükseleceğini söyleyen Toyota Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 2018'de bu oranın yüzde 10-11 olduğuna dikkat çekti. 2019'da 20 bin adet Corolla satışı hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, "Corolla'da ise benzinli oranı yüzde 60, hibrit oranı yüzde 40 olacak. Ancak gelecekte bu tablonun tersine döneceğini ve yüzde 60 hibrit, yüzde 40 benzinli satacağımızı öngörüyoruz" dedi. Dünyada hibrit araçları teşvik edildiğini hatırlatan Bozkurt, şöyle devam etti: "Türkiye'de de 1.8 lt motorlu hibrit araçlara teşvik uygulanıyor. Minnetarız. Çünkü teşvikler olmasa bu fiyatlara satmamız imkânsız. Beklentimiz teşvik uygulamasının, motor seçeneği kısıtlaması olmadan tüm hibritleri kapsaması."



HİBRİT ÇAĞI BAŞLADI

Dizelin sonunun geldiğini, 15-20 yıl sürecek hibrit çağının başladığını söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti: "Toyota bu yeni çağın önderi bir marka. Tam 50 senedir bu işe yatırım yapıyor. Dünyada 13 milyonun üzerinde Toyota hibrit araç satıldı. Tüm dünyanın değişimine tanıklık ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz otomotiv sektöründe.

COROLLA'DA ARTIK SUNROOF VAR

Yeni Corolla'nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviği ile 95 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Corolla'da Vision, Dream, Flame ve Passion donanımları bulunuyor. Yeni Corolla'daki en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir sunroof oldu. Toyota, 2019'da 8 bin adeti hibrit olmak üzere toplam 20 bin adet Corolla satmayı hedefliyor