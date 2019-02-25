10 yılda 3 kat arttı

Türkiye’de SUV araçların payı üç kat artarak yüzde 8’den yüzde 24.8’e çıktı. SUV’ların en yüksek pazar payına sahip olduğu ülkeler arasında sekizinci sıraya yükseldik

Sedan, hatchback ve MPV gibi geleneksel modellerden SUV'lara geçiş yaklaşık yedi yıl önce başladı. Tüketiciler, yerden yüksek bu araçları çok sevdi. Kısa sürede tüm dünyada moda haline gelen SUV araçlara talep artıyor. Jato verilerine göre 2018'de global SUV satışları yüzde 6.8 artışla 29.7 milyon adete çıktı. 2017'e göre 1.9 milyon adet daha fazla SUV satıldı. 2018'de SUV araçların pazar payı 2.5 puan artışla 36.4'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bazı ülkelerde ise SUV araçların pazar payı yüzde 50'ye yaklaştı. En yüksek pazar payı yüzde 46 ile Rusya'da gerçekleşti. ABD'de bu oran yüzde 45, Kanada'da yüzde 43, Çin'de yüzde 42, Kore'de yüzde 36, Hindistan'da yüzde 23, Japonya'da yüzde 13 oldu. Avrupa ortalaması yüzde 34, Asya-Pasifik ülkeleri ortalaması ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Türkiye'de de SUV'ların pazar payı artıyor. 2010'da yüzde 8 olan bu oran 2018'de yüzde 21.9'a çıktı. Ocak 2019'da ise yüzde 24.8'e ulaştı. Türkiye, yüzde 24.8 ile SUV araçların en yüksek pazar payına sahip olduğu ülkeler sıralamasında sekizinci sırada yer aldı.



EN BÜYÜK PAZAR ÇİN

Çin, yüzde 3'lük düşüşe rağmen dünyada en fazla SUV satılan ülke konumunu korudu. 2018'de Çin'de 10.35 milyon adet SUV satıldı. ABD 7.74 milyon adetle ikinci, Avrupa ise 5.42 milyon adetle üçüncü sırada yer aldı. Çin'de satışlar düşerken, dünyanın geri kalanında yüzde 20'lerin üzerinde büyüme yaşandı.



SON IKI YILDIR BÜYÜME YAVAŞLADI

KÜRESEL SUV pazarının son iki yıldır yavaşladığı görülüyor. 2016'da yüzde 22'e kadar çıkan büyüme hızı yüzde 6.8 oldu. Bunun sorumlusu dünyadaki SUV araçların yüzde 35'inin satıldığı Çin oldu. Çin'de satışların yüzde 3 düşmesi, global SUV pazarına fren yaptırdı.