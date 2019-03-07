Çinlilerin gözü Avrupa’da

Çin pazarının uzun vadede doyma noktasına geldiğini gören Çinli markalar yurtdışına çıkmak istiyor. Çinli firmalar Avrupa fuarlarına katılarak, yeni modellerini otomobil severlere tanıtıyor

1990'dan bu yana devamlı büyüyen Çin otomotiv pazarı 28 yıl sonra ilk kez daraldı. Satışlar 2018'de yüzde 2.8 düşüşle 28 milyon adete geriledi. Çin buna rağmen dünyanın en büyük otomotiv pazarı unvanını korudu. 2019'da satışların 2018'e paralel gerçekleşmesi bekleniyor. Gerilemenin nedeni olarak küçük sınıflı otomobillerdeki teşviklerin kademeli olarak kalkması, Çinlilerin yükselen borçluluk oranları ve ticaret savaşları gösteriliyor.

Pazarın doyma noktasına yaklaştığını gören Çinli üreticiler, bu nedenle gözlerini yurtdışı pazarlara çeviriyor. Son yıllarda Avrupa'da fuarlara katılarak, kendilerini tanıtıyorlar. Çinli markalar bu yıl Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda da boy gösterdiler.



Efsane tasarımcının emekli olmasına izin vermediler

Otomotiv dünyasında henüz kısa bir geçmişe sahip olan Çinli firmalar, aradaki farkı kapatmak için ABD ve Avrupalı yöneticilerin tecrübelerinden faydalanıyorlar. Çinli markalardan BJEV'de tasarımlarını efsane Walter de Silva'ya emanet etti. Alfa Romeo ve Seat gibi markalarda çalıştıktan sonra 2015'de Volkswagen'den emekli olan de Silva, Arcfox ECF adı verilen konsept aracın tasarımını gerçekleştirdi.



Ferdinand Porsche'nin torununun oğlu da otomotivci oldu

Otomotiv dünyasına iz bırakmış isimlerin başında Ferdinand Porsche gelir. Efsanenin torunu Ferdinand Karl Piech de, otomotiv dünyasına yön veren isimlerden biri oldu. Birçok yeniliğin sahibi olan Piech, Volkswagen'i dev bir grup haline getirenlerden. 2015'de emekliye ayrılan Piech, tekrar otomotiv sahnesine çıkıyor. Anton Piech kendi markasını kurup, ilk prototipini üretti. Mark Zero adı verilen elektrikli aracın menzili 500 km.



Sadece 150 adet satılacak

Pininfarina'nın elektrikli modeli Battista 1.900 beygir gücünde. 400 kilometre hız yapan aracın menzili ise 482 km. 150 adet üretilecek modelin satış fiyatı ise 2 milyon dolar.



Üretilmeden 15 bin sipariş aldı

2025'e kadar Avrupa'da satışlarının tamamını elektrikli segmente taşımayı hedefleyen Honda fuarda 'Honda e Prototype' aracını tanıttı.Tam şarj ile 200 kilometre giden araç, resmi ön sipariş sürecinde şimdiden 15 bin ön talep aldı.