Cezadan korkup voltajı yükselttiler

Otomotiv firmaları 14 milyar euroyu bulan emisyon cezalarından kurtulmak için elektrikli otomobil yatırımlarına ağırlık verdi. Cenevre Otomobil Fuarı, bu nedenle elektrikli modellerin akınına uğradı

Avrupa Komisyonu'nun otomobillerde karbondioksit salımının azaltılmasına yönelik aldığı kararın uygulanmasına kısa bir süre kala, otomotiv dünyası harekete geçti. Firmalar, milyar euroluk cezalardan kaçınmak için alternatif yakıtlarla çalışan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik yatırımlarına hız verdi. 2021'de karbondioksit miktarını 95 grama indirmek zorunda olan firmalar, 14 milyar euroyu bulan cezalarla karşı karşıya gelebilecek.

Bu cezalardan kurtulmak için elektrikli araçlara yatırım yapan firmaların 10 yıl içinde 300 milyar dolar harcaması bekleniyor. Yeni yatırımlarla birlikte pazarda satılan elektrikli model sayısı da artacak. Bugün dünyada yaklaşık 100 adet model bulunuyor. Bu sayının 2020'de 200'e, 2025'te ise 500 adete ulaşması bekleniyor.







FUARDA ELEKTRİKLİ AKINI

Bu yıl 89'uncusu düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı da bu nedenle elektrikli otomobillerin akınına uğradı. Hemen hemen her marka, fuarda en az bir ya da iki elektrikli modelini tanıttı. Elektrikli modasına uyan markalar arasında süper spor otomobil üreticileri de bulunuyor.

Fuarda tanıtılacak elektrikli ve hibrit modellerden bazıları şunlar oldu: Audi Q4 e-Tron, Peugeot 208, Citroen Ami One, Honda E prototype, Seat el- Born, Skoda Vision iV, Ssangyong Korando, Mercedes-Benz Concept EQV, Kia Concept, Volkswagen I.D. Buggy, BMW 745e, Aston Martin-Lagonda All Terrain, Pininfarina Battista, Mitsubishi Engelberg Tourer, Nissan IMQ.



ÜÇÜ BİR YERDE

Otomobil severlerin büyük ilgi gösterdiği fuarda Türkiye'de üretilen Renault Clio, Fiat Tipo ve Toyota Corolla Sedan sergilendi







Türkiye, Cenevre Otomobil Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı. Bursa'da Oyak Renault tesislerinde üretilen yeni Clio, yine Bursa'da Tofaş tesislerinde üretilen Fiat Tipo ve Adapazarı'nda Toyota'nın ürettiği Corolla Sedan ilk kez burada sergilendi.

Renault Avrasya Bölge Başkanı Nicolas Maure, beşinci jenerasyon Clio için 306 milyon euro yatırım yaptıklarını söyledi. Bursa'da hibrit motor üretimi için de yatırım yaptıklarını söyleyen Maure, Renault'nun ilk benzinli hibrit modelinin Clio olacağını kaydetti. Yeni Clio'da yerlilik oranının yüzde 50-60 olduğunu ifade eden Maure, Türkiye'de üretilen parçaların diğer fabrikalarına ihraç edileceğini söyledi. Bugüne kadar 15 milyon adet satan Clio'nun ana üretim merkezi Türkiye. Fuardaki bir başka sürpiz ise Tofaş'ın 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği; Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesinin yeni üyesi Sport oldu.







ÇİNLİ CASUSLAR COROLLA'YI İNCELEDİ

Toyota'nın Adapazarı tesislerinde üretilen yeni Corolla Sedan, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilendi. Baştan aşağı yenilenen Corolla Sedan'a otomobil severler kadar otomobil casusları da ilgi gösterdi. Son dönemde fuarlarda sıkça görülen ve yeni modellerin detaylarını inceleyen Çinli oto casusları, Corolla'nın altını görüntülemek için yere bile yattılar.







16.5 MİLYON EUROLUK OTOYU KİM ALDI?

Dünyada sadece bir adet üretilen Bugatti'nin "La Voiture Noire" modeli, Cenevre'nin en sükse yapan otomobili oldu. 11 milyon euro fiyat biçilen otomobil, yeni sahibine tam 16.5 milyon euroya satıldı. Kulis haberlerde, aracın VW'nin bir dönem başında olan Ferdinand Piech'e satıldığı öne sürülmüştü. Ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı.







OTOMOBİL OSCAR'I JAGUAR I-PACE'İN

Otomotiv dünyasının Oscar'ı Car of the Year (Yılın Otomobili) ödülünün sahibi Jaguar i-Pace oldu. Ödül için Alpine, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar i-Pace, Kia Ceed, Mercedes- Benz A serisi ve Peugeot 508 yarıştı.







TAŞLARI UZAYDAN GELDİ

BMW Cenevre Otomobil Fuarı'nda meteor taşından üretilen parçalara sahip Individual M850i Night Sky modelini tanıttı. Sadece bir adet üretilen modelin birçok noktasında meteorittik kaya kullanıldı.