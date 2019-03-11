Dizelde serbest düşüş

Emisyon skandalından önce Avrupa'da yüzde 53.1 olan dizelin payı, 2018'de yüzde 36'ya düştü. Böylece dizel otomobillerin pazar payı 17 yıl önceki seviyesine geriledi. Türkiye'de de dizel kan kaybetmeye başladı

Emisyon skandalı sonrasında imajı sarsılan dizel otomobillerin kan kaybı devam ediyor. Özellikle Avrupa dizel otomobil pazarı adeta "serbest düşüşe" geçti.

Skandal öncesi 2014'te yüzde 53.1 olan dizelin payı 2018'de yüzde 36'ya düştü. Son dört yılda dizelin payı 17 puan azaldı. Böylece dizel otomobillerin payı 2018'de popülaritesinin yükselişe geçtiği 2000'lerin başlarından bu yana en düşük seviyeye indi. 2001'de Avrupa'da dizelin payı yüzde 36 civarındaydı.



BENZİNLİ OTOLAR YÜKSELİŞTE

Jato rakamlarına göre 2016'da 6.6 milyon adet, 2017'de 6.7 milyon adet, 2018'de ise 5.6 milyon adet dizel otomobil satıldı. Dizel satışları 17 yıl önceki seviyesine geriledi. 2001'de Avrupa'da 5.44 milyon adet dizel otomobil satılmıştı.

Dizeldeki düşüş 2019'da da devam ediyor. Yılın ilk ayında dizelin payı yüzde 33'e kadar geriledi.

Dizelin payı rekor seviyede düşerken, benzinli araçların payı 2018'in aynı dönemine göre 4 puan yükselerek 58'e çıktı. Alternatif araçlarla çalışan otomobillerin pazar payı da 1.6 puan artarak 5.5 oldu.



SON KALE YIKILDI

Kan kaybına rağmen, hâlâ Avrupa'da bazı ülkelerde dizelin payı yüksek. 2018'de dizelin en fazla pazar payına sahip olan ülkeleri İrlanda, İtalya, Portekiz, Lüksemburg, Avusturya ve Hırvatistan. Bu ülkelerde dizelin payı yüzde 50'nin üzerinde. Dizelin son kalesi Fransa'da ise dizel otoların pazar payı 2017'e göre yüzde 8.3 düşüşle yüzde 40'ın altına indi. Bir dönem Fransa'da dizelin pazar payı yüzde 60'ın üzerindeydi.



TÜRKİYE'DE PAZAR PAYI YÜZDE 53.3

Türkiye'de dizel otomobillerin pazar payı ise Avrupa ülkelerine göre hâlâ yüksek. 2015'te 61.7 olan dizelin payı, 2016'da 61.5'e, 2017'de 60.67, 2018'de ise yüzde 58.09'a geriledi. Son üç yıldaki düşüş 3.7 puan oldu. Dizel otomobillerin pazar payı 2019'un ilk aylarında rekor seviyede düştü. 2019'un OcakŞubat döneminde dizelin payı 53.4 seviyesine indi. Avrupa'da dizelden uzaklaşan birçok marka Türkiye'de de dizel satışından vazgeçti. Bu nedenle ülkemizde de düşüş eğiliminin artarak devam etmesi bekleniyor.