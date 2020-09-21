Otomotiv gaz kesmedi

ÖTV değişikliği sonrası fiyatlardaki yükselişe rağmen talep hız kesmedi. İlk hafta fiyatlardaki artışın etkisi çabuk geçti ve tüketiciler, zaman kaybetmeden otomobil satın almak için bayilere koştu

Pandemide dünyadan ayrışarak dikkatleri üzerine çeken Türkiye otomotiv pazarı, şaşırtmaya devam ediyor. Pazarda hazirandan itibaren başlayan temmuz ve ağustosta artarak devam eden canlılık, her koşula rağmen sürüyor. 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ÖTV matrah ve oran düzenlemesinin otomotiv pazarını olumsuz etkileyeceğine ve satışların düşeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak, tahminler boş çıktı. ÖTV değişikliği sonrasında otomobil fiyatlarındaki yükselişe rağmen talep hız kesmedi. İlk hafta fiyatlardaki artışı sindiren tüketiciler fazla beklemedi. Otomobil satın almak için bayilere koştu. Bu arada ÖTV düzenlemesinin yürürlüğe girdiği ilk hafta piyasada tek tük de olsa siparişlerin iptal edildiği görüldü. Özellikle ÖTV matrahı yüzde 80'e çıkan ve dolayısıyla fiyatları artan araçların siparişlerinde iptaller yaşandı. Aylar öncesinde kaparosunu yatıran bazı müşteriler satın almaktan vazgeçtiler. Ancak, siparişi iptal edilen otomobiller bayiler için sorun olmadı. Çünkü kısa bir süre içinde söz konusu bu araçlara yeni müşteriler çıktı.



SATIŞ TAHMİNİ 70-80 BİN

Bu hızla giderse eylülde binek otomobil satışlarının 55 bin adet, hafif ticari araç satışlarıyla beraber toplam pazarın 70 bin adet seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak 80 bin adeti buluruz diyenler de var. Yapılan tahminler doğru çıkarsa pazar 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60-70 büyüyecek. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı Eylül 2016'da 67 bin 593, 2017'de 71 bin 352, 2018'de 23 bin 28 adet, 2019'da ise 41 bin 992 adet olarak gerçekleşti.



YIL SONU HEDEFİ 650-700 BİN ADET

OTOMOTİV pazarında kısa vadede yavaşlama beklenmiyor. 2019'un son üç çeyreğinden itibaren ötelenen bir talep var. Ayrıca pandemiden dolayı bireysel mobiliteye yönelme söz konusu. Bu yüzden otomobile hız kesmiyor talep artıyor. Yapılan tahminlere göre yıl sonunda pazar 650- 700 bin adet seviyesinde gerçekleşecek. Ancak, 700 bin üzerini zorlayacağını söyleyenler de var.



TÜKETİCİ CAM TAVANDAN VAZGEÇİYOR

ÖTV sonrasında otomobil tercihlerinde değişiklik yaşanıyor. Düne kadar yüksek donanımlı modelleri tercih eden tüketiciler, bugün uygun fiyatlı otomobillerin giriş versiyonlarına yöneldi. Özellikle cam tavan gibi fiyatı artıran aksesuarlardan vazgeçilmeye başlandı. Cam tavan birçok tüketici için olmazsa olmaz aksesuarlar arasında ilk sırada yer alıyor.