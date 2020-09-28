Türkiye’de voltaj yükseliyor

Türkiye’de satılan elektrikli otomobil sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Yıl bitmeden iki markanın elektrikli modelleri yola çıkacak. 2021 ve 2022’de ise rekabet yeni modellerle artacak

Dünya yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 7.2 milyon adeti geçti. En fazla elektrikli otomobil Çin ve ABD'de bulunuyor. Hükümetlerin çevreci politikaları, vergi indirimleri, batarya maliyetlerinin düşmesi, elektrikli otomobil satışlarına olumlu katkı sağlıyor. Türkiye, dünyada elektrikli otomobil satışının en düşük olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre bugüne kadar toplam 1102 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye'de yollardaki elektrikli otomobillerinin sayısının az olmasının en önemli nedeni teşviklerin yetersiz olması. Türkiye'de 2013'den beri 85 kW'ın altında motor gücü olan elektrikli otomobillerin ÖTV'si yüzde 3, 85-120 kW motor gücü olan otomobillerin ÖTV'si ise yüzde 7 olarak uygulanıyor. Bu önemli bir teşvik ancak yetersiz. Çünkü elektrikli otomobillerin maliyetleri içten yanmalı motorlu otomobillere göre daha yüksek. Bu yüzden Türkiye'de de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi vergi muafiyetinin yanı sıra elektrikli otomobil satın alanlara nakit para desteği gibi teşviklerin uygulanması isteniyor.



2021'DE REKABET ARTACAK

Elektrikli otomobil satışlarının düşük olmasının bir başka nedeni de pazarda yeterli sayıda model olmaması. Bugün itibariyle Türkiye'de yüzde 100 elektrikli BMW i3, Jaguar i-Pace, MINI Cooper SE, Renault ZOE ve Smart EQ satılıyor. Ancak bu tablo yakın zamanda değişecek. Birçok marka yeni elektrikli modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. 2020 bitmeden iki markanın elektrikli modeli yollara çıkacak. Bunlardan biri Mercedes-Benz'in elektrikli SUV modeli EQC. Elektrikli EQC yılın son çeyreğinde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Porsche'de ilk elektrikli modeli Taycan'ın yıl bitmeden Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye'de satılan ilk elektrikli modellerden biri olan Renault ZOE'nin yeni versiyonu da son çeyrekte gelecek. Elektrikli modellerin atağı 2021'de de sürecek. Hyundai Kona'nin elektrikli versiyonu 2021'in ilk çeyreğinde satışa sunulacak. BMW'nin tamamen elektrikli ilk SAV modeli olan iX3'de ilk çeyrekte yollara çıkacak. Nissan'ın elektrikli modeli Leaf'in 2021'de satışa sunulması planlanıyor. Audi'nin elektrikli SUV'u e-Tron ile Volkswagen'in elektrikli SUV'u 2021'de gelecek modeller arasında bulunuyor. ID.4, Türkiye'de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacak. Elektrikli otomobil rekabetine Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOOG) da katılacak. TOGG'un üreteceği ilk otomobil 2022'de satışa sunulacak. Yollara çıkacak ilk model C-SUV olacak. Ardından C-Sedan daha sonra C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri gelecek.



SON ÜÇ YILDA İKİ KAT ARTTI

DÜNYADA halka açık şarj istasyonu sayısı son üç yılda iki katına çıkarak, 1 milyon adeti geçti. Bloomberg'in haberine göre en çok şarj istasyonu yatırımı Çin, Avrupa ve ABD'de yapıldı. Tahminlere göre 2040'a kadar dünyadaki şarj istasyonu sayısı 12 milyon adeti geçecek. Şarj istasyonları ve altyapı için 400 milyar dolar harcanacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Küresel Elektrikli Taşıt Görünümü 2020 raporuna göre dünyadaki şarj ünitesi (soket) sayısı 7 milyon 300 bin adete ulaştı.



ŞARJ İSTASYONU SAYISI 900'Ü BULDU

TÜRKİYE'DE elektrikli otomobil pazarı yeni modellerle ikiüç yıl içinde katlanacak. Ancak buna rağmen, birçok otomotiv firması yakın bir zamanda elektrikli otomobillerini Türkiye'de satışını planlamıyor. Bunun nedeni olarak Türkiye'de şarj alt yapısının yetersizliği gösteriliyor. Bugün itibariyle Türkiye'de 900'a yakın şarj istasyonu bulunuyor. Şarj ünitesi (soket) sayısı ise 2 bin adeti geçiyor.



OTODA ÜÇ AY SIRA VAR

TÜRKIYE otomotiv pazarında 2019'un son üç ayından itibaren yaşanan tedarik sorunu devam ediyor. Eylülde biteceği söylenen stok sorunu hâlâ çözülemedi. Stoklarında yeterli araç olmadığı için talebi karşılayamayan otomotiv firmaları, iki-üç sonrası için sıra yazıyorlar. Yeni Hilux'un tanıtım toplantısında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt da stok sorununa dikkat çekti. Pandemi sürecinin tedarik sorununa yol açtığını ve artan müşteri talepleri için aralık ayına gün verebildiklerini ifade eden Bozkurt, istedikleri kadar araç alamadıklarını kaydetti.



STOK SORUNU DEVAM EDİYOR

Otomotiv pazarında satışlar açısından en belirleyici unsurun kısmen de olsa devam eden tedarik sorunu olduğunu anlatan Bozkurt, şöyle devam etti: "Pandemi sürecinde duran üretim şu anda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde devam ediyor. Fabrikada herhangi bir hatta bir kişi pozitif çıktığı zaman o bölüm komple karantinaya alınıyor. Tamamen kapanma riskini almamak için bu şekilde üretim yapılıyor. Bu durum yılbaşına kadar devam eder gibi görünüyor."



52 BİN ADET SATTI

2020 otomotiv pazarının seyrini araç tedarikinin belirleyeceğini ifade eden Bozkurt, salgında ikinci dalga yaşanmazsa yılsonu toplam satışların 735- 750 bin adetlerde gerçekleşeceğini

söyledi. Türkiye'de bugüne kadar 52 bin 155 adet satılan Hilux, Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirilen Hilux; 252 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu. Toyota, 2020 sonuna kadar 1000'e yakın, 2021'de ise 3 bin 500-4 bin adet satış hedefliyor. Hilux'ın tüm versiyonlarında 2.4 litrelik dizel motor seçeneği sunuluyor. 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilebilen motor, 150 bg güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. Hilux modeli Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuyor. Hi-Cruiser ve Invincible donanım seviyeleri; premium LED farlar, LED arka stop lambaları, 18 inç alaşım jantlar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Bununla birlikte her donanım seviyesinde 8 inç dokunmatik ekran, ön ve arka park sensörleri standart olarak yer alıyor.



SUV PAZARINDAN PAY ALACAK

PICK-up segmentinin SUV pazarından da pay almaya başladığını söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti: "Yeni Hilux Invincible modelinde SUV'da bile olmayan özellikler var. SUV kitlesinden pick-up'a doğru bir kayma yaşanacaktır. Şehirde de SUV konforunu Hilux'ta hissedenler günlük kullanım için bu modelimizi tercih edeceklerdir. Bu amaçla tasarımının yanı sıra yüksek konforu ve donanımlarıyla dikkat çeken Yeni Hilux'ların yüzde 70'lere yakını üst donanımlı Invincible ve Hi-Cruiser versiyonlarından oluşacaktır."