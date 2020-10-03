Otomotivde eylül rekoru kırıldı

Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları eylülde yüzde 115.8 artışla 90 bin 619 adet oldu. Böylece Eylül 2020, bugüne kadar en çok aracın satıldığı eylül ayı oldu

Türkiye otomotiv pazarındaki canlılık eylülde de devam etti. 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ÖTV matrah ve oran düzenlemesi sonrasında fiyatlarda yaşanan artışa rağmen talep hız kesmedi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, eylülde binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 90 bin 619 adet oldu. Pazar bir önceki yıla göre yüzde 115.8 büyüdü. Binek otomobil satışları Eylül 2020'de yüzde 101.9 artışla 71 bin 296'ya, hafif ticari araç satışları ise yüzde 189.1 artışla 19 bin 323 adete çıktı. Böylece Eylül 2020, bugüne kadar en çok aracın satıldığı eylül ayı olarak tarihe geçti.



9 AYDAKİ ARTIŞ YÜZDE 75.5

Yılın ilk 9 ayında ise toplam pazar yüzde 75.5 artışla 493 bin 621 adete çıktı. Bu dönemde binek otomobil satışları yüzde 70 arttı ve 386 bin 690 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç satışlarındaki artış yüzde 99.2 oldu. Eylül sonu itibariyle 104 bin 931 adet hafif ticari araç satıldı. Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 40.6, ikinci çeyrekte yüzde 21.6, üçüncü çeyrekte ise yüzde 178 büyüdü. Bu arada otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık eylül ortalama satışlara göre yüzde 52 arttı. Binek otomobil satışlarındaki artış 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 62.5, hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 22.8 oldu. Pazarın yüzde 87.2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 245 bin 503 adetle yüzde 63.2 pay, B segmenti otomobiller ise 91.536 adetle yüzde 23.5 pay aldı.



YIL SONU HEDEFİ 700-750 BİN ADET

OTOMOTİV pazarında 2019'un son üç çeyreğinden itibaren ötelenen bir talep var. Ayrıca pandemiden dolayı bireysel mobiliteye yönelme söz konusu. Bu yüzden otomobile talep artıyor. Yapılan tahminlere göre 2020 sonunda pazar 700-750 bin adet seviyesinde gerçekleşecek.



PAZARDAKİ HAREKETSÜRÜYOR

BİNEK oto ve hafif ticari araç pazarı yıla iyi bir başlangıç yaptı. Ocakta yüzde 89.8, şubatta yüzde 89.4 arttı. Pandeminin etkisiyle birlikte artış hızı martta yüzde 1.6 oldu. Nisanda yüzde 14.6, mayısta yüzde 2.4 düşüş yaşandı. Satışlar haziranda yüzde 66.3, temmuzda yüzde 387.5, ağustosta yüzde 134.4, eylülde ise yüzde 115.8 arttı.