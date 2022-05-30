Türk otobüsçülerin elektrikli atağı

Otobüs üreticileri Busworld Turkey 2022’de gövde gösterisi yaptı. Özellikle son yıllarda büyük ilgi gören elektrikli modellerini fuarda ilk kez sergiledi

Avrupa'nın bir numaralı otobüs üreticisi ve ihracatçısı Türkiye, elektrikli atağına geçti. Elektrikli otobüs üretip ihraç eden üreticiler son modellerini, bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Busworld Turkey 2022'de sergiledi.

Fuarda Anadolu Isuzu, geleceğin çevreci modellerini görücüye çıkardı. Markanın standında tam elektrikli NovoCITI Volt ve CNG alternatif yakıt sistemine sahip Kendo/Interliner otobüs modellerinin yanı sıra Citiport ve Grand Toro modelleri yer aldı. Fuarda modern dünya kentlerinin değişen pazar ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda geliştirdiği tam elektrikli ve CNG yakıt sistemine sahip modellerini öne çıkartan Anadolu Isuzu, Gebze Çayırova'daki tesislerinde ürettiği midibüs ve otobüsleri 45 ülkeye ihraç ediyor. Şirket, tam elektrikli NovoCITI Volt modelinin ilk ihracatını geçen yıl Fransa'ya gerçekleştirmişti.









İHRACATIN YÜZDE 90'I

Karsan, elektrikli model ailesiyle Türkiye'nin en büyük otobüs fuarı olan Busworld Turkey 2022'de gövde gösterisi yaptı. Son üç yıldır Türkiye'nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90'ını tek başına gerçekleştiren şirket, bu yıl Avrupa'da iki kat büyümeyi hedefliyor.

Ayrıca Kuzey Amerika'ya e-JEST ile girmeyi planlıyor. Karsan, fuarda 6 metre e-JEST, 8 metre e-ATAK, 12 metre e-ATA'nın yanında 10 ve 18 metrelik e-ATA modellerini de ilk kez bir arada ziyaretçilerin beğenisine sundu. Otokar Busworld Turkey 2022'de CENTRO ürün ailesinin yanı sıra 6 metreden 18.75 metreye farklı uzunluklardaki elektrikli otobüs ailesini ilk kez sergiledi.

Elektrikli e-CENTRO, kompakt boyutlarıyla tarihi alanlar, dar sokaklı turistik şehirler ve sıfır emisyon bölgeleri için çevreci ve ekonomik çözüm olarak ön plana çıkıyor. 6.6 metre uzunluğundaki e-CENTRO'nun 200 kW maksimum güç ve 1200 Nm maksimum torka sahip elektrikli motoru en dik rampalarda bile performansından ödün vermiyor.



AVRUPA TERCİH EDİYOR

Otokar'ın 12 metrelik elektrikli e-KENT otobüsü geçtiğimiz aylarda İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi pek çok farklı Avrupa ülkesinde farklı otobüs şirketleri ve belediyeler tarafından denenmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Çevre dostu sıfır emisyonlu, yüzde 100 elektrikli otobüs ailesi e-KENT'in 18.75 metre körüklü versiyonu özellikle yolcu sayısının yüksek olduğu metropoller için geliştirildi.



GOOGLE'DA İLK 3'TE

Son yıllardaki elektrikli atağı ile dikkat çeken Karsan'ın 16 ülkede otobüs ve midibüsleri yollarda dolaşıyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google'a 16 ülkede kendi dillerinde 'elektrikli otobüs' yazıldığında, organik aramalarda Karsan markası ilk üçte çıkıyor.



AVRUPA'NIN 1 NUMARASI

Türkiye, Avrupa'nın en büyük otobüs üreticisi konumunda bulunuyor. Sayıları 6'yı bulan firmaların üretim kapasitesi 15 bin adetin üzerinde. 2020'de 7 bin 896 adet, 2021'de ise 5 bin 567 adet olarak gerçekleşti. Türkiye otomotiv sanayisi, otobüs üretiminin büyük bölümünü yurtdışına satıyor. Otobüs ihracatı 2020'de 6 bin 886 adet, 2021'de 4 bin 749 adet oldu. Otobüs üretimi Ocak-Nisan 2022 aylarında ise üretim yüzde 18 arttı. İhracat bu dönemde yüzde 24.1 artışla 1247 adete çıktı.