Torpili olana bile 2-3 ay sıra var

Otomobil satın almak için aylarca beklemek istemeyen tüketiciler çareyi torpilde buluyor. Bir tanıdık bulup, adını bekleme listesinde ilk sıralara yazdırmaya çalışıyor

Türkiye otomotiv pazarında uzun süredir yaşanan tedarik sorunu bir türlü çözülemiyor. Talebi karşılayamayan otomotiv firmaları, iki-üç ay sonrasına gün veriyor. Bazı lüks markalarda sıra beş aya kadar uzuyor. Stok sorununun kısa vadede çözülmesi ise pek mümkün görünmüyor. İstediği otomobili satın almak için aylarca beklemek zorunda kalan tüketiciler çareyi torpilde buluyor. Otomotiv sektöründe çalışan bir tanıdık bulup, adını bekleme listesinde ilk sıralara yazdırmaya çalışıyor. Son günlerde otomotivcilerin telefonları, danışmak ya da "torpil" için arayan yakınları yüzünden susmuyor. Eş-dost, akraba, askerlik ve okul arkadaşları tarafından aranıyorlar. Hatta, "torpil" için arananlar arasında otomotiv haberleri yapan gazeteci ve editörler bile var.







TÜRKİYE'YE ÖNCELİK YOK

Ancak ne yazık ki, tüm torpil arayışlarına rağmen kimse otomobil bulamıyor. Bunun en önemli nedeni dünya otomotivinde yaşanan tedarik sorunu. Üretim, talebi karşılamıyor. Ayrıca, Türkiye'ye özel bir durum var. Avrupa'da otomobil talebinin artması ve kârlılık gibi nedenlerden dolayı, ana markalar Türkiye'nin kontenjanını Avrupa ülkelerine kaydırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda firmaları Türkiye'ye öncelik veriyordu. Ne yazık ki bu yıl Türkiye, bu özelliğini kaybetti. Tedarik sorunun yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.









OTOMOBİLE TALEP NEDEN VAR?

Tüketici otoyu yatırım aracı olarak görüyor.

Fiyatlar daha fazla artmadan almaya çalışıyor.

Parasını enflasyon karşısında korumak istiyor.

Al-sat ikinci meslek haline geldi. Doktor, asker, kuyumcu herkes oto ticareti yapıyor. Bu durum otomobil talebini canlı tutuyor.



GREY MARKETE TALEP ARTTI

Resmi distribütörler dışında yurtdışından lüks araç ithal edip satan "grey market" firmalarına talep arttı. Distribütör firmalarda otomobil bulamayan tüketiciler, grey markete yöneldi. Tüketiciler, liste fiyatının üzerinde para ödeyip bugünden satın almayı tercih ediyor. Fiyatın birkaç ay sonra ne kadar artacağını kestiremediği için bu bedeli şimdiden ödüyor. Beş ay beklemiyor.