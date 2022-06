Kiralamada voltaj yükseliyor

Hibrit ve elektrikli araçların kiralama sektörünün filosundaki payı 2022’nin ilk üç ayında yüzde 7.1’e ulaştı. 2020 Ocak-Mart döneminde bu oran yüzde 0.7 seviyesindeydi

Operasyonal kiralamada hibrit ve elektrikli araçların payı her geçen gün artıyor. 2022'nin ilk üç ayında hibrit ve elektrikli araçların kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 7.1'e çıktı. Bu artışta artan akaryakıt fiyatlarının da büyük payı var.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, hibrit ve elektrikli araçlardaki artışın belirginleştiğini söyledi. Avrupa'dakine benzer trendlerin Türkiye'de de oluşmaya başladığını ifade eden Ekici, "Filolarda dünya trendlerine paralel olarak çevreci araçlara daha fazla yer veriliyor" dedi. 2020'nin ilk çeyreğinde elektrikli ve hibrit araçların filolardaki payı yüzde 0.7 seviyesindeydi. Bu oran 2020'nin sonunda yüzde 2.2'ye çıktı. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 3.6'ya yükselen hibrit ve elektrikli araçların payı 2021'in ilk yarısında yüzde 5.4, 2021 sonunda ise yüzde 6.5 oldu.



6.6 MİLYAR TL YATIRIM

2022 ilk çeyrek sonuçlarını içeren 'TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu açıklandı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk çeyreğinde 6.6 milyar TL'lik araç yatırımı yaparak 14 bin 200 adet aracı filosuna kattı. Sektörün 2021 sonunda 238 bin 200 olan filosundaki araç sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.1 artarak 240 bin 800'e yükseldi.







HİBRİT VE ELEKTRİKLİ SATIŞLAR ARTIYOR

Türkiye'de Mayıs 2022'de elektrikli otomobil satışı yüzde 117 artışla 376 adete çıktı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 0.7 oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise toplam elektrikli otomobil satışı yüzde 185 artışla bin 764 adet seviyesinde gerçekleşti. 2022 Ocak-Mayıs döneminde toplam 22 bin 153 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin pazar payı yüzde 10.3'e yükseldi. Mayısta ise 5 bin 547 adet hibrit satışı gerçekleşti.



HAFİF TİCARİNİN PAYI YÜZDE 25'İ ZORLAR

2018'de operasyonel araç kiralama sektörünün filosunda yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı 2022 ilk çeyreğinde yüzde 5.4'e yükseldi. Hafif ticari araç kiralama akımının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor. Ekici, şunları söyledi: "KOBİ'ler açısından kaynakları verimli kullanmak büyük önem taşıyor. Kaynaklarını verimli kullanmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler, işleri için ihtiyaç duydukları araçları, operasyonel kiralama yöntemiyle edinebiliyor. Hafif ticari araçlar operasyonel araç kiralama sektörünün gelişiminde önemli rol oynayacak ve sektörün filosundaki payı uzun vadede yüzde 25'lere kadar çıkacaktır."







OTOMOTİV İHRACATINA HAFİF TİCARİ ARAÇ DOPİNGİ

Otomotiv endüstrisinin mayıs ihracatı yüzde 22 artış ile 2.3 milyar dolar oldu. Endüstrinin ihracattan aldığı pay ise yüzde 12.1 olarak gerçekleşti. En önemli pazarlar arasındaki İngiltere'ye yaklaşık yüzde 90'a varan artış kaydedildi. Slovenya ve Belçika'ya yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti. Ocakmayıs döneminde otomotiv endüstrisinde toplam ihracat yüzde 4 artışla 1.5 milyar dolar oldu.



YÜZDE 288 ARTIŞ

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen yıl mayıs ayında çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi ve pandemi nedeniyle tam kapanma tedbirlerini uygulaması, özellikle ticari araçlar ihracatını olumsuz etkilemişti. Bu yılın mayıs ayında ise baz etkisi ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yüzde 288 gibi çok yüksek oranlı artış yaşandı. Toplamda ise yüzde 22 artışla bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık" dedi.







2040 HEDEFİNE YAKLAŞIYOR

Volvo Cars, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda SteelZero (Sıfır Çelik) girişimine katılan ilk otomobil üreticisi oldu. SteelZero girişimi, fosil içermeyen çelik kullanımını artırmayı ve küresel çelik endüstrisinde karbon nötr bir yapıya geçişi hızlandırmayı amaçlıyor. Buna göre, 2050'ye kadar, şirketin tedarik ettiği tüm çelik, net zero çelik olacak. Bu hedef, şirketin en geç 2040 itibariyle iklim nötr şirket olma hedefiyle de uyum gösteriyor.



HİBRİT VERSİYONU YOLA ÇIKTI

Hyundai'nin C-SUV modeli Tucson, hibrit versiyonuna kavuştu. 1.6 litre turbo motor, tek başına 180 beygir güç üretiyor ve 44 kW'lik elektrik motoruyla birleşerek toplamda da 230 beygir güce ulaşıyor. Tuscon hibrit, Elite Plus donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.



TİCARİ ARAÇ AİLESİ GENİŞLİYOR

Toyota, Stellantis ile birlikte yeni bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. Bu anlaşmaya göre Toyota ve Stellantis işbirliği içerisinde Avrupa için ticari van üretilecek. Toyota; Hilux, Proace ve Proace City'den oluşan ticari araç ürün gamına yeni modeli de ekleyerek, Avrupa'daki büyüme hedefine katkı sağlayacak.