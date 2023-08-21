Sedan oto dönemi bitti

2023’te SUV araçlar, sedanlarla arayı iyice açtı. Yılın ilk yedi ayında SUV’ların pazar payı yüzde 48.5’e çıkarken, sedan araçların payı yüzde 27.8’e geriledi. Bu dönemde satılan 100 otomobilden 48’i SUV oldu

Sedan ülkesi Türkiye'de ezber bozuldu. Sedan araçlarla SUV araçlar arasındaki rekabeti SUV'lar kazandı. İlk kez 2022'de sedan araçlardan liderliği alan SUV'lar, 2023'te arayı iyice açmaya başladı. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye'de yılın ilk yedi ayında en çok satılan kasa tipi 250 bin 311 adetle SUV araçlar oldu. SUV'ları 144 bin 25 adetle sedan ve 110 bin 762 adetle hatchback araçlar izledi. Bu dönemde SUV'ların pazar payı yüzde 48.5'e çıkarken, sedan araçların pazar payı yüzde 27.9'a geriledi. Hatchback otaların payı ise yüzde 21.5'e çıktı.







C-SUV'LAR ÇOK SATIYOR

Aslında uzun yıllar Türkiye'de en çok satan kasa tipi sedan otomobillerdi. 2016'da sedan otomobillerin pazar payı yüzde 47.8, hatchback otoların yüzde 30.5, SUV araçların payı ise yüzde 16.1 seviyesindeydi. Daha sonraki yıllarda sedan otolar gerilerken, SUV'lar hızla yükseldi. Son olarak 2022'de SUV'ların payı yüzde 41.4'e çıkarken, sedanların payı yüzde 36.6'ya geriledi. 2023'te de SUV'ların payı artmaya, sedanların ise düşmeye devam ediyor. SUV segmentinde en çok C-SUV modeller satılıyor. 2023 Ocak-Temmuz aylarında 144 bin 935 adet C-SUV satışı gerçekleşti. B-SUV araçlar 81 bin 730 adet, D-SUV araçlar ise 16 bin 410 adet satıldı.









MODEL SAYISI ARTTI

TÜM dünyada artan SUV talebi, markaların SUV iştahını da artırdı. Son yıllarda her marka SUV üretip satmaya başladı. Neredeyse SUV modeli olmayan marka kalmadı. 2010'da 31 markanın 73 adet SUV modeli satılırken, bugün model sayısı yaklaşık 200'ün üstüne çıktı.