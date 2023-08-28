Yüksek yakıt maliyetine hibrit çözümü

Yılın ilk yedi ayında hibrit otoların pazar payı yüzde 10.3’e çıktı. Hem bireysel müşteriler hem de kurumsal şirketler, daha düşük yakıt maliyetleri ve karbon ayak izini düşürme hedefleri için hibrit araçları tercih ediyor

Türkiye otomotiv pazarında hibrit araçlara olan ilgi devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre hibrit otomobillerin satışları temmuzda yüzde 217 artışla 9 bin 400 adede çıktı. Hibritlerin pazardan aldıkları pay ise yüzde 10.9 oldu. Temmuzda 2 bin 92 adet tam hibrit, 379 plug-in hibrit, 6 bin 929 adet yarım hibrit satıldı. Ocak-Temmuz döneminde ise 53 bin 49 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin payı yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de en fazla tam hibrit araç satışı gerçekleştiren marka olan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, hibrit teknolojisinin perakende ve filo müşterileri tarafından çok fazla talep gördüğünü söyledi.







BANKALARIN HİBRİT SEVDASI

Özellikle finans kuruluşlarının büyük ilgisi olduğunun altını çizen Bozkurt, 17 bankanın filosunda Toyota'nın hibrit modellerinin olduğunu kaydetti. Bozkurt, şöyle devam etti: "Hem bireysel müşteriler hem de kurumsal şirketler, daha düşük yakıt maliyetleri ve karbon ayak izini düşürme hedefleri için hibrit araçları giderek daha fazla tercih ediyorlar. Yılın ilk yedi ayında tam hibrit pazarını, yaklaşık yüzde 80 pay ile domine ettik. Hibrit araçlarda yaşadığımız bulunurluk sorunlarına karşın, satışlarımızın yüzde 40'ını hibrit modeller oluşturdu" dedi. Yılın ilk yedi ayında bulunurluluk sorunu nedeniyle potansiyelin altında 28 bin adet seviyesinde bir satış rakamı elde ettiklerini söyleyen Bozkurt, "Son çeyrekte tedarikte ve lojistikte bir sorun olmazsa, 50 bin adetleri geçeceğimizi öngörüyoruz" şeklinde konuştu.









TEDARİK SORUNU BİTİYOR

2023'ÜN son bölümünde daha fazla aracın gelmesiyle birlikte Toyota'nın satış adetlerinin artacağını ifade eden Bozkurt, şöyle devam etti: "Dünyada en çok tercih edilen modellerimiz tam hibrit araçlar. Fakat hibrit üretmek için ihtiyaç duyulan parçada bir tedarik sorunu yaşandı. Eğer tedarik sorunu yaşamasaydık, sadece Corolla Sedan Hybrid modelinden 40 bin ve Corolla Cross Hybrid modelinden en az 30 bin satış gerçekleştirecek potansiyelimiz vardı. Bu yılı 100 bin adetle kapatacak bir potansiyele sahiptik. Araç bulabildiğimiz aylarda yüzde 10-12 pazar payı yakalıyoruz."









CEO'DAN SATIR BAŞLARI PAZAR 1 MİLYONU GEÇER

Genel fotoğrafa bakıldığında tedarikte, ekonomide ve lojistikte bir sorun olmazsa 2023 Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon civarında bir yerde kapanacak gibi görünüyor. Yıl sonunda 1 milyon adetleri geçebiliriz. 1.2 milyon adet olabilir.

2024 pazarı mali politikaların seyrine bağlı. Seçimden sonraki dönemde ekonominin genel olarak soğutulmasıyla ilgili bir yol tercih edilirse bu otomobile de yansıyacaktır.

Bugün 1 milyonla kapatmayı öngördüğümüz pazarı, gelecek sene yüzde 30-35 aşağıya çekebilecek bir senaryoyla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz var. 2024'de pazarın 650-700 binlere gerileme ihtimali olabilir.

2024'de enflasyonla mücadele süreci bizi bekliyor. Buradaki sorun cari açık. Cari açığı çözemezsek, enflasyonla mücadele şansımız kalmıyor. Mali disiplin planına, iş dünyası, vatandaş ve yatırımcı dahil top yekün uyması gerekiyor.

Matrahların güncellenme ihtiyacı var. Şu anki oranlar, bugünün gerçeğini yansıtmıyor. 1.6 litre motor hacmine sahip araçların tamamı, yüzde 80'lik vergi dilimine girmiş durumda. Bu da fiyatların daha da artmasına ve araca ulaşmayı zorlaştırıyor.

Özellikle Türkiye'de üretilen araçların rekabet şansını yükseltecek matrah düzenlemesinin şart olduğunu düşünüyorum. Bazen matrah güncellemesiyle tüm araçlar aynı avantajlardan yararlanamıyor.

Engelli vatandaşların, mevcut baremlere göre ulaşabileceği model sayısında ciddi bir azalma var.