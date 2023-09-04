Otocuların dev buluşması

IAA Mobility Fuarı’nda Alman otomobil markalarının gövde gösterisi dikkat çekti. Ancak Çinli markalar da Alman otocuların ana vatanına çıkarma yaptılar

Otomotiv dünyasının kalbi Almanya'nın Münih kentinde atacak. İlk kez 2021'de pandemi döneminde düzenlenen IAA Mobility fuarı, iki yıl aradan sonra kapılarını bugün önce basın mensupları için açacak. Otomobil severler fuarı 5-10 Eylül tarihleri arasında ziyaret edebilecek.

Alman otomotivin markalarının gövde gösterisi yapacağı fuarda, sadece Opel'in olmaması dikkat çekiyor.

2021'de Çinli otomotiv markalarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda katılımın bu yıl ikiye katlandığı görülüyor. BYD, Dongfeng, Hozon, Leapmotor, MG, Xpeng fuara katılan Çinli markalar arasında yer alıyor.







GELECEĞİNİ TANITIYOR

Alman otomotiv devi BMW Group yarının dünyasını şekillendirecek bireysel ulaşım vizyonunu ve en yeni modellerini IAA Mobility 2023'te sergileyecek. BMW Group'un, elektrikli ürün gamında yer alan BMW iX1, BMW i4, BMW i5, BMW iX ve BMW i7 ile gövde gösterisi yapacağı fuarda lüks sedan segmentinin ilk zırhlı otomobili Yeni BMW i7 Protection, Yeni BMW 5 Serisi'nin plug-in hybrid modeli ve hidrojen yakıt hücreli öncü model BMW iX5 Hydrogen ile Yeni nesil MINI Cooper ve MINI Countryman modelleri dünyaya tanıtılacak.

BMW'nin konsept otomobili The BMW Vision Neue Klasse, markanın gelecek jenarasyonları ile ilgili ipuçları veriyor.

BMW'nin yeni konsept otomobili iç ve dış tasarımdan, kullanıcı deneyimine, güç ünitesinden pil teknolojisine kadar yeni ufukları gözler önüne seriyor. Konsept otomobilin 2025'te markanın C segmentindeki yeni sedan modeli olarak yollara çıkması bekleniyor.







TÜRKİYE'YE YIL SONUNDA GELECEK

2023'ün son çeyreğinde Türkiye pazarında da satışa başlayacak BYD, Münih'te yeni modellerini sergileyecek. Yeni SEAL U modelinin Avrupa prömiyerini IAA Mobility Fuarı'nda gerçekleştirecek. BYD SEAL U, 420 km menzil sunan 71.8 kWh ve 500 km menzil sunan 87 kWh BYD Blade Batarya seçeneklerine sahip olacak.







FRANSIZ MARKADAN DÜNYA TANITIMI

Alman ve Çinli'lerin dışında Fransız markalar da fuara ilgi gösteriyor. Fransız Renault, IAA Mobility 2023'te Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını yapacak. Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay Panaromik Cam Tavan teknolojisi kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.