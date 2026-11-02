Elektrikli oto benzinli otoyu solladı

Avrupa’da elektrikli otomobillerin pazar payı yılın ilk dokuz ayında yüzde 22.7’ye yükseldi. Benzinli otoların payı ise yüzde 21.1’e geriledi. Elektrikli otoların payı ilk kez benzinlileri geçti

Avrupa otomotiv pazarındaki elektrikli dönüşüm hızlandı. 2026 yılına iyi başlangıç yapan elektrikli otomobiller özellikle son üç aydır rekor üzerine rekor kırıyor.

Temmuz elektrikli otomobiller için adeta yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Satışlar yüzde 13.6 artışla 224 bin 266 adete yükseldi. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 25.7 seviyesinde gerçekleşti. İçten yanmalı motorlu araçların satışları ise yüzde 9 düşerken, pazar payı 29'a geriledi.

Yükseliş ağustosta da devam etti. Elektrikli otomobil satışları yüzde 54.2 artışla 202 bin 833 adete ulaştı. Elektriklilerin pazar payı rekor seviyeye yüzde 30.5'e yükseldi.

Eylülde yükseliş hızını artırarak sürdü. Elektrikli otomobil satışları yüzde 70.3 artışla 300 bin 202 adede ulaştı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 32.6 seviyesine yükseldi.

Aslında Avrupa'da elektrikli dönüşüm uzun süredir devam ediyor. Ancak son üç aydaki hızlı yükselişte ABD-İran savaşının etkisiyle fırlayan akaryakıt fiyatları etkili oldu. Elektrikli dönüşüm hızlandı.

YÜZDE 48.5 ARTIŞ

Yılın ilk dokuz ayındaki satış rakamları da bu dönüşümü açıkça gösteriyor. Bu dönemde hibrit ve hafif hibrit araç satışları 3 milyon 90 adet oldu. Hibrit araçların pazar payı yüzde 36.3 oldu.

Elektrikli araç satışları yüzde 48.5 artışla 1 milyon 931 bin adete yükseldi. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 22.7 oldu.

Benzinli otomobillerin satışları ise yüzde 19.1 düşüşle 1.8 milyon adete geriledi. Pazar payı yüzde 21.1 oldu. Dizel otomobillerin satışları yüzde 19.5 düştü. Pazar payı yüzde 7.1'e geriledi.

İlk dokuz ayda 860 bin adet şarj edilebilir hibrit otomobil satıldı satıldı. Hibritlerin pazar payı yüzde 10.1 oldu.



TÜRKİYE'DE BENZİNLİ OTONUN PAYI YÜZDE 41.2

2026 ilk dokuz ayında Türkiye'de toplam 120 bin 329 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.Elektrikli araçların payı yüzde 19.3 oldu. Avrupa'dan farklı olarak benzinli otomobillerin pazar payı bu dönemde yüzde 41.2, hibritlerin payı yüzde 32.6, dizellerin payı ise yüzde 5.5 oldu.