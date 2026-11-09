Elektrikli otoda yerlilerin payı artıyor

Türkiye’de Togg’dan sonra Hyundai de elektrikli otomobil üretimine başladı. Yerli elektrikli modellerin payı Hyundai Ioniq 3 ile birlikte yüzde 33.54’e yükseldi

Türkiye elektrikli otomobil pazarında yerlilerin payı yeni modellerle artıyor. Togg'dan sonra Türkiye'de üretilmeye başlanan ilk elektrikli Hyundai Ioniq 3 ile birlikte yerli elektriklilerin pazar payı ekim sonu itibarıyla yüzde 33.54'e çıktı.

Ocak-Eylül aylarında elektrikli pazarında yerli otonun payı yüzde 30.91 seviyesindeydi. Ioniq 3'ün katkısıyla yerli otonun payı 2.6 puan arttı. Yılın geri kalan aylarında elektrikli otomobil pazarında yerli elektrikli modellerin payının yükselmesi bekleniyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2026 Ocak-Ekim aylarında toplam 135 bin 142 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu dönemde 89 bin 811 adet ithal model satılırken, yerli elektrikli modellerin satışı 45 bin 331 adet oldu. Ocak-Ekim aylarında Togg T10X modeli 26 bin 79, Togg T10F modeli i 18 bin 108 satıldı. Hyundai İzmit tesislerinde üretilmeye başlayan Hyundai Ioniq 3 modeli ise 1.144 adet satıldı.

2023'te Türkiye elektrikli otomobil pazarında 65 bin 562 adet otomobil satışı gerçekleşti. Nisan 2023 tarihinde yollara çıkmaya başlayan Togg, o yıl 19 bin 583 adet satıldı. Togg'un elektrikli oto pazarındaki payı yüzde 29.86 oldu.

2024'te elektrikli otomobil pazarında 99 bin 489 adet satış gerçekleşti. Togg ikinci yılında 30 bin 93 adet satıldı. Böylece yerli elektrikli otoların payı 30.24'e yükseldi.

2025'te elektrikli otomobil pazarı yeni ithal modellerin sayısındaki artışla birlikte bir önceki yıla göre iki katlandı. Pazarda toplam 189 bin 868 elektrikli oto satıldı. Özellikle Çinli BYD'nin rekabetçi fiyatlarla Türkiye pazarına adeta çıkarma yapması, Togg'un satışlarını olumsuz etkiledi.

İkinci modeli sedan T10F yıl sonunda yollara çıkaran Togg'un satışları 30 bin 20 adette kaldı. Büyük rekabetin yaşandığı pazarda yerli elektrikli modellerin pazar payı yüzde 20.55'e geriledi.

SATILAN İKİ ARAÇTAN BİRİ TOGG

2026'da Togg iki modelle ve cazip finansal koşullarla birlikte elektrikli otomobil pazarını domine etti. Şubattan bu yana aylık bazda en çok satan elektrikli marka oldu.

Ekimde ise markanın iki modeli 6 bin 761 adet satılırken, Togg'un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 47'e yükseldi. Satılan iki otomobilden biri Togg oldu.

FİLODA TEK KARTLA ŞARJA ÇÖZÜM

Filolara bağlı elektrikli araç kullanıcıları, farklı operatörler için ayrı mobil uygulama indirmek veya birden fazla üyelik oluşturmak zorunda kalmadan, tek bir kartla Trugo, ZES, WAT Mobilite ve Voltrun'un 81 ildeki 15 binden fazla şarj noktasından kesintisiz hizmet alabiliyor. TEB Arval Genel Müdürü Fatih Deynek, "TEB Arval Enerji kart ile filo üzerinden elektrikli araç kullananların günlük hayatta karşılaştığı önemli bir ihtiyaca çözüm getiriyor. Müşterilerimiz farklı kart, uygulama, ödeme ve raporlama süreçleriyle ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalmıyor" dedi.

EV KIŞ LASTİĞİ TÜRKİYE'DE GELİŞTİRİLDİ

Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşüm lastik üreticilerinin de çalışmalarına yansıyor. Lastik markaları, elektrikli araçlar için lastikler geliştiriyor. Brisa, Lassa markasının Türkiye'de geliştirilen ve İzmit ile Aksaray fabrikalarında üretilen ilk EV Ready kış lastiği Snoways 5'i tanıttı. Yerli NextGen teknolojisiyle geliştirilen Snoways 5, içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlarla uyumlu. Brisa Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, "Lassa'nın ilk EV Ready kış lastiğiyle, farklı araç teknolojilerine uyumlu ürün portföyümüzü genişletiyoruz. Snoways 5, EV Ready ürünlerin satışlarımız içindeki payını 2027'de en az yüzde 65'e çıkarma hedefimizi destekleyen önemli bir adım"dedi.